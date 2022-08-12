親子好去處｜與麥兜遊戲中學習 賽馬會童亮遊樂園玩盡3大區域

暑假去邊到玩好？不如去賽馬會童亮遊樂園，既可以享受親子玩樂時光，又想喺遊戲中學習！由賽馬會童亮計劃舉辦嘅「賽馬會童亮遊樂園」將會喺8月18日 (周四) 至22日(周一) 期間舉行，入場費用全免！即睇必玩3大區域！計劃定同囝囡去玩啦！



由賽馬會童亮計劃舉辦的「賽馬會童亮遊樂園」，由麥兜與春田花花小朋友帶領下，引導6歲或以下的小朋友於遊戲中學習，活動同時促進親子關係，更可以互動形式認識「優質刺激」，使公眾人士、家長及小朋友可以投入獨特的學習之旅。

多感官閱讀區

多感官閱讀區內設有親子共讀工作坊及親子閱讀區，鼓勵親子共讀，有助加強小朋友對詞彙的掌握、溝通能力及閱讀能力，更可以從中建立親密親子關係。



親子共讀工作坊的書籍和內容由賽馬會童亮計劃專家團隊精心挑選和設計，並由閱讀大使帶領閱讀，向家長分享親子共讀技巧，有助增進親子交流。而親子閱讀區裡更備有多本適合幼兒的書籍，可以小朋友自主閱讀，亦可以家長引導小朋友共讀，共同享受閱讀樂趣。

動感體能遊戲區

動感體能遊戲區內設有大型可愛棋盤，讓家長與小朋友一起動動手腳參與遊戲。遊戲可以訓練小朋友的肌肉及身體協調能力之外，更能提供多項感官刺激予小朋友，有助促進親子互動。

STEAM區

STEAM區設有創科思維互動工作坊，活動有助啟發幼兒思考、訓練解難能力，從中學習不同領域的知識，包括科學、科技、工程、藝術及數學。精選活動包括DIY迴力車及DIY迷你旋轉木馬工作坊，讓孩子於家長的鼓勵和協助下，學習自己動手設計及裝嵌，啟發思考。

免費贏取限量版麥兜禮品

除了入場費用全免之外，入場小朋友更有機會免費獲取限量麥兜禮品，家長只要向現場工作人員索取遊戲咭，完成指定活動，再訂閱賽馬會童亮計劃的YouTube頻道便成。

8月18日起記得帶同孩子前往參加，與孩子享受優質親子時間！

「賽馬會童亮遊樂園」

地點：愉景新城地下大電視中庭

日期：8月18日至22日

時間：中午12時至晚上8時

費用：全免