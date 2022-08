迪士尼 X LEGO推迪士尼公主終極冒險城堡 啟發幼童無限創意

LEGO 是小朋友最喜愛的玩具之一,亦是訓練幼童創意及小手肌的好玩物!如果小朋友是迪士尼公主迷,更加不可錯過LEGO新推出的 LEGO® ǀ Disney Princess™ 系列終極冒險城堡 (43205) 套裝。



LEGO® ǀ Disney Princess™ 終極冒險城堡 (43205) 套裝中盡享無盡的遊戲玩法,適合6 歲及以上的孩子拼砌。這座可打開的的玩具城堡,高大約 14 in. (36 cm),寬大約 21 in. (53 cm),深大約 3.5 in. (9 cm),小朋友完成拼砌後可展示出來作裝飾。

而這款可打開、可鎖上的城堡由 698 塊LEGO組成,有 4 層樓、5 間臥室、一個慶祝蛋糕、一個動物遊樂場和一把鑰匙,以及各種附件,以啟發無盡的冒險。相信最吸引小朋友的一定是套裝內的5 個小娃娃人仔和 5 個 LEGO 動物人仔,正正是迪士尼5位標誌性角色 – Ariel、Moana、Rapunzel、Snow White 和 Tiana 小娃娃人仔,還有 5 個 LEGO® 動物人仔,完全可以啟發小朋友無盡的想像冒險。

這款精緻的套裝可在孩子們的拼砌過程中提升他們的自信心,然後在他們上演屬於自己的故事時燃起他們的想像力和創造力。而且,它還可與其他 LEGO ǀ Disney Princess 套裝組合。此外配合互動數位拼砌說明,可讓拼砌變得更富樂趣。在免費的 LEGO 拼砌說明應用程式中提供,直觀的工具可幫助孩子們在拼砌的過程中檢視真實的模型。