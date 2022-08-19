親子好去處｜九龍區11間免費兒童遊戲室一覽！

暑假還未決定帶仔女去哪裡玩？不如到訪各區的免費兒童遊戲室，每個兒童遊戲室各有特色，例如有海洋主題、森林主題及糖果主題，甚至有繩網、攀爬等設施，相信小朋友一定可以盡興！以下文章包攬九龍區11間免費兒童遊戲室，包括九龍城區、觀塘區、深水埗區、黃大仙區及、油尖旺區，文章備有環境相、地圖及前往方法！（兒童遊戲室主要供4至9歲及身高不超過142厘米的兒童使用，年齡在4歲以下的兒童必須由家長或監護人在內陪同使用）。



九龍城區：何文田體育館、紅磡市政大廈體育館



何文田體育館

遊戲室主題為熱帶樹林，面積為85平方米。入場限額為20人（由2022年5月19日起，入場限額調整為17人，直至另行通知） 。

查詢電話

2762 7837

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：九龍何文田忠義街1號

（鄰近港鐵何文田站A3出口）

紅磡市政大廈體育館

遊戲室主題為森林，面積為90平方米。入場限額為30人（由2022年5月19日起，入場限額調整為26人，直至另行通知）。

查詢電話

2765 0586

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：九龍紅磡馬頭圍道11號 紅磡市政大廈5樓

（鄰近港鐵黃埔A出口）

觀塘區：彩榮路體育館、藍田(南)體育館、鯉魚門體育館、順利邨體育館



彩榮路體育館

近年新建成的體育館（2021年年尾），遊戲室主題為動物王國，面積為350平方米。入場限額為40人（由2022年5月19日起，入場限額調整為34人，直至另行通知） 。

查詢電話

2721 5918

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：九龍觀塘彩榮路58號

藍田（南）體育館

遊戲室主題為濕地，面積為130平方米。入場限額為30人（由2022年5月19日起，入場限額調整為25人，直至另行通知） 。

查詢電話

2379 9254

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：九龍觀塘藍田碧雲道170號

鯉魚門體育館

遊戲室主題為海洋世界，面積為150平方米。入場限額為30人（由2022年5月19日起，入場限額調整為25人，直至另行通知）。

查詢電話

2349 3954

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：九龍油塘鯉魚門徑6號鯉魚門市政大廈2樓

（鄰近油塘港鐵站A2出口）

順利邨體育館

遊戲室主題為森林，面積為167平方米。入場限額為30人（由2022年5月19日起，入場限額調整為25人，直至另行通知）。

查詢電話

2951 4136

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：九龍觀塘順利邨道33號

深水埗區：北河街體育館、石硤尾公園體育館



北河街體育館

遊戲室主題為糖果，面積為110平方米。入場限額為28人（由2022年5月19日起，入場限額調整為23人，直至另行通知）。

查詢電話

2729 1010

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：九龍深水埗基隆街333號 北河街市政大廈5樓

（鄰近深水埗港鐵站A2或C2出口）

石硤尾公園體育館

遊戲室主題為森林，面積為184平方米。入場限額為30人（由2022年5月19日起，入場限額調整為25人，直至另行通知）。

查詢電話

2784 7424

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：九龍深水埗南昌街290號

黃大仙區：彩虹道遊樂場、蒲崗村道體育館



彩虹道遊樂場

遊戲室主題為森林，面積為77.3平方米。入場限額為10人（由2022年5月19日起，入場限額調整為8人，直至另行通知）。

查詢電話

2326 2517

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：九龍黃大仙新蒲崗彩虹道150號

（鄰近黃大仙港鐵站D2出口、鑽石山港鐵站A2出口）

蒲崗村道體育館

遊戲室主題為再生能源，面積為129平方米。入場限額為30人（由2022年5月19日起，入場限額調整為25人，直至另行通知）。

查詢電話

2325 3585

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：九龍黃大仙慈雲山蒲崗村道120號

（鄰近鑽石山港鐵站A1出口，步行約15分鐘）

油尖旺區：大角咀體育館



大角咀體育館

遊戲室主題為森林，面積為292平方米。入場限額為24人（由2022年5月19日起，入場限額調整為20人，直至另行通知）。

查詢電話

2393 1084

開放時間

每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時

（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址：九龍大角咀福全街63號 大角咀市政大廈6樓

（鄰近港鐵奧運站）

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