港媽下雨天一拖三狼狽截的士 喜遇穿西裝說話有禮的司機

落大雨、一拖幾個小朋友，畫面必然是非常狼狽。近日，有位媽媽在網上分享一次搭的士經歷，經歷竟然是美妙、享受度高，一反平日搭的士不悅經歷！她提到那時候非常大雨，又要一拖三，簡直就是「由頭濕到落腳」。想截的士時，生怕下大雨更加難截的士，竟料這位有禮、打扮端莊的士司機隨即出現眼前，完全是幫了她一大忙，即時令她心情轉好！



大雨天遇上的士司機「完全幫左一大忙」

港媽在網上分享上周跟孩子到西貢等的士，此時落下滂沱大雨，加上他們正攜帶著多件大大小小的行李。她冒雨截的士，又要顧及孩子安全，非常狼狽不堪。媽媽獨自站在外等的士，讓孩子留在室內，但整個人都被雨淋濕了，正當無助之際，遇上一架裝飾滿佈心思的士。的士司機打扮端莊、談吐溫文，令她和孩子非常開心，而她更指出這程車為他們旅程劃上了完滿句號。

的士定期轉換主題設計 充滿心思

媽媽表示「上車前我哋好狼狽，又濕又熱，一見到泉哥架的士，真係救星到，仲要架的士好靚！」，她續指「「佢手車又揸得好安全，唔會急停，西貢出來好多彎，佢駕駛技術一流！」；的士司機解釋「整得架車靚啲自己著整齊啲，乘客都開心啲，遲吓會有中秋主題掛上燈籠，過年會扮財神。」，相信為車輛打扮，定必令駕駛者和乘客都非常開心。

從Mag媽媽分享相片可見，的士裡掛滿星星吊飾，更有心型圖案，上面更寫着「真的愛你」、「Love You With All My Heart」，盡顯佈置心思！Mag媽媽更提到「離開度假村前，小朋友剛好唱完卡啦OK，仲唱咗2次《真的愛你》俾我聽，阿女見到泉哥呢個布置，直頭話係呢個旅程一個完美句號，開心到不得了。」

《本文經Mag Hui授權轉載》

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