港媽下雨天一拖三狼狽截的士 喜遇穿西裝說話有禮的司機

落大雨、一拖幾個小朋友,畫面必然是非常狼狽。近日,有位媽媽在網上分享一次搭的士經歷,經歷竟然是美妙、享受度高,一反平日搭的士不悅經歷!她提到那時候非常大雨,又要一拖三,簡直就是「由頭濕到落腳」。想截的士時,生怕下大雨更加難截的士,竟料這位有禮、打扮端莊的士司機隨即出現眼前,完全是幫了她一大忙,即時令她心情轉好!



大雨天遇上的士司機「完全幫左一大忙」

港媽在網上分享上周跟孩子到西貢等的士,此時落下滂沱大雨,加上他們正攜帶著多件大大小小的行李。她冒雨截的士,又要顧及孩子安全,非常狼狽不堪。媽媽獨自站在外等的士,讓孩子留在室內,但整個人都被雨淋濕了,正當無助之際,遇上一架裝飾滿佈心思的士。的士司機打扮端莊、談吐溫文,令她和孩子非常開心,而她更指出這程車為他們旅程劃上了完滿句號。

的士定期轉換主題設計 充滿心思

媽媽表示「上車前我哋好狼狽,又濕又熱,一見到泉哥架的士,真係救星到,仲要架的士好靚!」,她續指「「佢手車又揸得好安全,唔會急停,西貢出來好多彎,佢駕駛技術一流!」;的士司機解釋「整得架車靚啲自己著整齊啲,乘客都開心啲,遲吓會有中秋主題掛上燈籠,過年會扮財神。」,相信為車輛打扮,定必令駕駛者和乘客都非常開心。

從Mag媽媽分享相片可見,的士裡掛滿星星吊飾,更有心型圖案,上面更寫着「真的愛你」、「Love You With All My Heart」,盡顯佈置心思!Mag媽媽更提到「離開度假村前,小朋友剛好唱完卡啦OK,仲唱咗2次《真的愛你》俾我聽,阿女見到泉哥呢個布置,直頭話係呢個旅程一個完美句號,開心到不得了。」

《本文經Mag Hui授權轉載》

點擊即睇「2023/24升小備戰專區」↓↓↓