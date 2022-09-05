在家輕鬆自製三大潤喉茶飲 新冠患者、康復者必服！

確診新冠，最常聽到就是喉嚨痛、喉嚨發炎。如果患者有痰或氣促的話，都容易引致咳嗽，在咳嗽過程中，有機會令喉嚨受損，令吞嚥時２感到痛楚。這時候就可以自製潤喉茶飲，舒緩喉嚨痛楚，有望儘快康復。



1. 鹹柑桔蜂蜜水 1人份量

材材：陳年鹹柑桔3枚(越陳越好)，純正蜂蜜1湯匙，暖開水(不超過45 °C )約1000毫升

製法：加少許水與鹹柑桔一起搗爛，然後加入其他暖開水及蜂蜜拌勻即可。

一日內分次將以上蜜水飲完。每日一劑。

功效：適合任何人士飲用。潤喉、墜火，改口善虛火上炎引起的咽乾喉涸。

鹹柑桔蜂蜜水（相片由許懿清中醫師提供）

2. 羅漢果陳皮水 1人份量

材材：羅漢果1個，陳皮10克，水2000毫升 (胃寒者加生薑2片)

製法：全部材料洗淨，將羅漢果掐碎，全部材料加水以大火煮滾後，改文火煮20分鐘即成，隔渣取茶。一日內分次將茶飲完。每日一劑。

功效：適合肺熱、肺燥、吸煙者、夜瞓人、喜吃辣及煎炸者飲用，除了潤喉解渴之外，更可降胃火，助清熱氣。

羅漢果陳皮水（相片由許懿清中醫師提供）

3. 雪梨南杏仁百合糖水 1-2人份量

材材：雪梨2個，南杏仁20克，百合30克，冰糖少許，水1800毫升

製法：全部材料洗淨，雪梨去芯、切塊，全部材料(糖除外)加水以大火煮滾後，改文火煮45分鐘即成。喝水吃雪梨及百合，一日內分次服完，每日一劑。

功效：適合任何人士服用。潤喉、清肺、潤肺、化痰、潤腸，改善聲沙。

以上食療並非只適合新冠患者或康復者服用，其他有需要人士皆可服用。

雪梨南杏仁百合糖（相片由許懿清中醫師提供）

本文資料及圖片由許懿清博士（註冊中醫師）提供



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