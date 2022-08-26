親子好去處｜全港22個康文署兒童嬉水池　巨型滑水梯+海盜船+噴泉

天時暑熱，最適合與小朋友一起到嬉水池玩水乘涼，康文署轄下45個公眾游泳池當中一共有22個嬉水池，內設豐富嬉水設施，如滑梯、噴水池、水簾等，適合小童及幼童遊玩，以下列出全港公眾嬉水池的環境相、地圖、前往方法及開放時間，家長可作參考。港島區



港島區：港島東游泳池、柴灣游泳池、堅尼地城游泳池



1.屯門西北游泳池

港島東游泳池有圓形的戲水池及嬉水池，水深分別為0米至0.15米及0.3米至0.45米，設水槍、滑梯等設施。游泳池另設家庭更衣室。

屯門西北游泳池

查詢電話

2151 4082

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）

*9月11日至10月31日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期三進行大清潔，於第三節重開。

地址：香港西灣河鯉景道52號

2.柴灣游泳池

柴灣游泳池有3個嬉水池，其中兩個水深分別為0.39米至0.5米及0.39米至0.45米。游泳池另設家庭更衣室。

柴灣游泳池

查詢電話

2558 3538

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）

*11月1日至翌年3月31日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期二進行大清潔，於第三節重開。

地址：香港柴灣新廈街345號

3.堅尼地城游泳池

堅尼地城游泳池有「西環水立方」之稱，環境優美，場內設嬉水池，水深為0米至0.85米。游泳池另設家庭更衣室。

查詢電話

2817 7973、2817 4504

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）

*戶外泳池由11月1日至翌年4月15日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期三進行大清潔，於第三節重開。

地址：香港堅尼地城西祥街北2號

九龍區：大環山游泳池、九龍仔游泳池、何文田游泳池、佐敦谷游泳池、斧山道游泳池、九龍公園游泳池、大角咀游泳池



4. 大環山游泳池

大環山游泳池有3個嬉水池，水深分別為0.13米至0.29米及0.14米至0.45米。游泳池另設家庭更衣室。早前ViuTV的人氣節目《I SWIM》也是在這裡取景。

大環山游泳池

查詢電話

2333 1335、2334 1570

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）

*12月1日至翌年3月31日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期四進行大清潔，於第三節重開。

地址：九龍紅磡環海街7號

5.九龍仔游泳池（暫停開放）

九龍仔游泳池有嬉水池及家庭更衣室。現正進行改建工程，預計將於2024/25 年重開。

查詢電話

2336 5817、2336 5790

開放時間

九龍仔游泳池現正進行改建工程，預計將於2024/25 年重開。

清潔日

星期一進行大清潔，於第三節重開。

地址：九龍延文禮士道13號九龍仔公園

6.何文田游泳池

何文田游泳池有2個室內嬉水池，水深分別為0.9米至1.2米及0.38米；另外有2個戶外嬉水池水深同樣是0.9米至1.2米及0.38米。

查詢電話

2715 0139

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）

*室內泳池於9月11日至10月31日進行每年維修工程，暫停開放

*戶外泳池於9月11日至翌年4月15日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期三進行大清潔，於第三節重開。

地址：九龍何文田忠義街1號

7.佐敦谷游泳池

佐敦谷游泳池有多種嬉水設施，包括滑水梯及動物形狀浮泡。場內設4個嬉水池，其中兩個水深皆為0.2米至0.6米，另外兩個為0.2米至0.3米及0.6米至0.8米。設家庭更衣室。

查詢電話

2305 5919、2305 5920

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時至7時）

*11月1日至翌年3月31日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期二進行大清潔，於第三節重開。

地址：九龍牛頭角彩霞道6號

8. 斧山道游泳池

斧山道游泳池設多項有趣嬉水設施，包括海盜船、多種滑梯、涼亭、噴泉、水槍等，適合兒童及幼童遊玩。場內設1個水深為0.4米的室內嬉水池，以及2個室外嬉水池，水深為0.4米及0.6米。

查詢電話

2350 6173、2350 6062

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）

*戶外泳池 11月1日至翌年4月15日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期一進行大清潔，於第三節重開。

地址：九龍黃大仙龍翔道30號

9.九龍公園游泳池

九龍公園游泳池設3個戶外嬉水池，水深分別為0米至1.4米、0米至1.5米及0米至1.1米，設家庭更衣室。

查詢電話

2724 3577

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）

*戶外泳池於11月1日至翌年4月15日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期二進行大清潔，於第三節重開。

地址：九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園

10. 大角咀游泳池

大角咀游泳池設1個室內嬉水池，水深0.4米，以熱帶風情為主題，有椰子樹、海豚、水炮等設施。場內設家庭更衣室。

大角咀游泳池

查詢電話

2393 1237

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）

*進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期一進行大清潔，於第三節重開。

地址：九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈4樓

新界區：上水游泳池、青衣游泳池、將軍澳游泳池、西貢游泳池、顯田游泳池、馬鞍山游泳池、大埔游泳池、荃景圍胡忠游泳池、城門谷游泳池、賽馬會仁愛堂游泳池、屯門西北游泳池、天水圍游泳池



11. 上水游泳池

上水游泳池設1個戶外嬉水池，水深為0.1米至1.6米，泳池設3條長滑梯，小朋友肯定喜歡。場內亦設家庭更衣室。

查詢電話

2679 4844

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

*11月1日至翌年3月31日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期四進行大清潔，於第三節重開。

地址：上水天平路38號

12.青衣游泳池

青衣游泳池設1個嬉水池，水深0.3米至1.1米，有3條斜度較低的滑水梯。場內亦設家庭更衣室。

青衣游泳池

查詢電話

2435 6407

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

*11月1日至翌年3月31日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期四進行大清潔，於第三節重開。

地址：青衣青敬路51號

13. 將軍澳游泳池

將軍澳游泳池設2個嬉水池，水深為0米至0.95米及0.9米至1.1米。場內更設按摩池，父母可以休息放鬆一下。

將軍澳游泳池

查詢電話

2706 7646、2706 6767

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

*嬉水池於11月1日至翌年4月15日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期一進行大清潔，於第三節重開。

地址：將軍澳運隆路9號

14. 西貢游泳池

西貢游泳池設1個嬉水池，水深0.1米至1.1米。場內更設家庭更衣室及育嬰室。

西貢游泳池

查詢電話

2792 7285

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

*11月1日至翌年3月31日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期三進行大清潔，於第三節重開。

地址：西貢惠民路12號

15. 顯田游泳池

顯田游泳池設戶外嬉水池，嬉水池區水深為0.3米至0.86米；深水區水深為0.83米至1.5米，有不少嬉水設施，包括水槍、蘑菇瀑布、滑梯、噴泉等。另外更設幼童區，水深為0.35米至0.5米，更有兒童滑水梯（水深0.83米-0.9米）。場內有家庭更衣室。

查詢電話

2607 3423

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

*嬉水池於11月1日至翌年4月15日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期一進行大清潔，於第三節重開。

地址：沙田大圍車公廟路68號

16.馬鞍山游泳池

馬鞍山游泳池設3個嬉水池及1個幼童池，有蘑菇及樹木噴水池，以及不同海洋生物鱷魚樣的噴泉設施。場內最吸引莫過於多個9米高的巨型滑水梯，刺激有趣之外，更可欣賞海景，大人小孩可以一同玩樂！

查詢電話

2641 0776

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

*11月1日至翌年3月31日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期二進行大清潔，於第三節重開。

地址：馬鞍山鞍駿街33號

17. 大埔游泳池

大埔游泳池設2個嬉水池，水深為0米至1.35米及1米。場內更設6條超長滑水梯，較大的兒童可以盡情放電！場內有家庭更衣室。

查詢電話

2661 2244、2665 5058

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

*11月1日至翌年3月31日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期一進行大清潔，於第三節重開。

地址：大埔汀太路11號

18. 荃景圍胡忠游泳池

荃景圍胡忠游泳池設1個嬉水池及兒童池，水深分別為1米至1.2米及0.47米，相比其他游泳池，這裡沒有太多遊玩設施。場內另設家庭更衣室。

荃景圍胡忠游泳池

查詢電話

2413 5523

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

*11月1日至翌年3月31日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期二進行大清潔，於第三節重開。

地址：荃灣荃景圍178號

19.城門谷游泳池

城門谷游泳池設3個戶外嬉水池，水深分別為0.1米至0.5米、0.6米至1.2米、1.2米。場內另設家庭更衣室。

城門谷游泳池

查詢電話

2416 0522、2414 8985

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

*嬉水池於11月1日至翌年4月15日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期一進行大清潔，於第三節重開。

地址：荃灣城門道21號

20. 賽馬會仁愛堂游泳池

賽馬會仁愛堂游泳池設2個嬉水池，水深為0.8米、0米至1.3米。有蘑菇水簾及兩條超長滑水梯。

查詢電話

2464 7149、2464 6561

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

*11月1日至翌年3月31日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期二進行大清潔，於第三節重開。

地址：屯門青松觀路

21. 屯門西北游泳池

屯門西北游泳池設室內嬉水池，水深為0米至0.5米。

屯門西北游泳池

查詢電話

2164 8355、2164 8349

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

*室內泳池於9月1日至10月21日進行每年維修工程，暫停開放。

清潔日

星期三進行大清潔，於第三節重開。

地址： 屯門鳴琴路95號

22. 天水圍游泳池

天水圍游泳池設1個嬉水池，水深0.43米至1.1米，假石山上更有3條巨型滑水梯，滿足愛刺激的小朋友。場內另設家庭更衣室。

查詢電話

2446 9057、2446 1103

開放時間

上午6時30分至晚上10時

（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

*11月1日至翌年3月31日進行每年維修工程，暫停開放

清潔日

星期四進行大清潔，於第三節重開。

地址：天水圍天柏路1號

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