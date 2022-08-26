7仔精品開箱｜拉麵大盛の宴推8款迪士尼品牌拉麵碗+托盤+醬油碟

7-Eleven於8月31日早上7時起推出迪士尼、彼思、Marvel 及 Star Wars一套8款拉麵碗套裝，當中包括米奇和米妮、唐老鴨、小熊維尼、鋼牙與大鼻、巴斯光年、三眼仔、鐵甲奇俠、蜘蛛俠、達斯維達（黑武士）等，化身一套8款拉麵碗套裝系列。另外更推出「天然木製托盤」及「醬油碟+匙羹」，可以配成一人前拉麵碗套裝。



「拉麵碗套裝」系列 集合23位人氣角色

23位人氣迪士尼、彼思、Marvel及Star Wars角色組成一套8款「拉麵碗套裝」系列，碗身容量約620ml，由陶瓷打造，耐受溫度0-100°C。8款碗身均印有各個角色的圖案，款款不同顏色，各有風格。全套「拉麵碗套裝」包括實用碗蓋及筷子各一件，碗蓋更可一物兩用當碟使用，即可盛載拉麵配菜，例如紫菜，天婦羅等，亦可因碗蓋設有間隔，用來擺放汁醬和調味料，而蓋上的小半圓提手位有各個角色圖案作小彩蛋。

「拉麵碗套裝」更配有筷子，約19cm長，均適合大人及小朋友使用。每款筷子都配有不同角色的標誌性圖案，令到用餐過程更添趣味，而筷子更可放置於碗蓋上的凹位，設計別具心思。

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周邊商品「天然木製托盤」及「醬油碟+匙羹」

「天然木製托盤」以橡膠木為材料，質地堅硬，分別刻有4款人氣角色圖案，包括唐老鴨、小熊維尼、三眼仔及蜘蛛俠，以不規則的造型配以天然木紋紋理，木質適合用來搭配家中不同食器，托盤更可作輕食碟，用作擺放小食、蛋糕或麵包等。托盤可擺放「拉麵碗套裝」，倍添儀式感。「天然木製托盤」通過歐盟和美國FDA對食物接觸容器的要求，大人及小朋友皆可安心使用。

而8款陶瓷製的「醬油碟+匙羹」上，均分別印有8組角色。醬油碟剛剛好的小尺寸，可盛載醬油或調味料，或放上各種日式漬物或開胃小菜。而陶瓷匙羹更讓你方便品嚐各式各樣的麵食。

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yuu會員優惠

7-Eleven推出自選款式供yuu會員訂購，於8月31日正午12時開始，以88,000 yuu積分自選4款「拉麵碗套裝」，即8款拉麵碗中可選擇4個款式（可重複款式），限量200個名額，無需儲印花，數量有限，換完即止。

「拉麵碗套裝」換購詳情



．由2022年8月31日早上7時起至10月11日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

．由2022年8月31日早上7時起至10月14日，儲齊12張印花加$84，即可隨機換購「拉麵碗套裝」2套；或儲齊8張印花加$48，即可隨機換購「拉麵碗套裝」 1套。

．由2022年8月31日起至2022年10月11日，yuu獎賞計劃會員專享可以8,800 yuu積分加$10，隨機換購「拉麵碗套裝」1套。兌換日期：2022年8月31日早上7時至2022年10月14日。

「天然木製托盤」換購詳情



由2022年8月31日早上7時起至10月14日，顧客於7-Eleven分店以任何消費，加$99換購「天然木製托盤」1款。顧客可自選款式。數量有限，換完即止，不設預訂。

「醬油碟+匙羹」 換購詳情



由2022年8月31日早上7時起至10月14日，顧客於7-Eleven分店以任何消費，加$28換購「醬油碟+匙羹」1款。顧客可自選款式。數量有限，換完即止，不設預訂。

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