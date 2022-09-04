港媽趁暑假與仔女戶外露營 為仔女減壓適應新校園 輕鬆面對呈分試

不少人都抓緊暑假的尾巴，到處遊玩，望與仔女在面對新學年挑戰前，好好放鬆心情！近日，有讀者投稿，與子女到大嶼山露營，更自備投影器，來一場不一樣的全天戶外活動及露營體驗。



讀者 MAG HUI 早前向01親子投稿，有關暑假前露營與子女的一點一滴。是次露營和戶外活動地區，選址為大嶼山，他們既玩多種水上活動、又到附近餐廳享受晚餐，晚上回到露營更在帳幕裡睇電影、打電動。每個活動都令家人十分享受，而且遠離城市，感覺更加放鬆。

一天行程概括：

大嶼山下長沙泳灘水清沙幼，環境優美。日間玩多款的水上活動，下午潮退時可以摸大隻花蛤，而且沙灘上有餐廳就不用為晚餐煩惱，晚上回露營還可以自製大螢幕打電動。

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與子女一起嘗試新玩意

他們全家也未試過露營，而且父母們也很想與小朋友接觸戶外活動和大自然，於是就選擇露營。不過媽媽提到帳幕不容易預約，這間更是最後一個營，更只餘下兩天可以預約。

媽媽憶述當天的活動，感覺很棒，既甜蜜又窩心。因為跟丈夫工作繁忙，很難得有時間與子女身處帳幕之下玩遊戲，大家更一起傾訴心事，感覺很特別。除了玩樂，媽媽更稱策劃這家庭活動有另一目的，就是大仔升小六要面對呈分試，想趁機與他減壓，而妹妹更要面對開學、新學習環境、新同學，也想趁機鼓勵及關心她。

媽媽事後表示，看到子女開心就很值得。這些活動都是全家人第一次體驗，當子女親手捉大隻花蛤時很開心、很有成功感，相信這些時光來得不易，大家也應珍惜家庭活動。但願快些能出國旅行，多到外坎走。

大約費用：

乘坐港鐵去大嶼山，轉的士約100元

兩日一夜$1899，$1899 任玩水上活動兩天，需提早預約（設有冷氣、沐浴間，包早餐）

意大利餐廳，有多款菜式，三餐都是吃LongIsland restaurant，四人約700-800元。





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