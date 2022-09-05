心衰竭峰峰換心後重獲新生終重返校園　父母：相信他定能迎難而上

男童峰峰去年8月突然患上擴張性心肌病變，引致急性心室衰竭，在兒童醫院深切治療部留醫逾半年，倚賴儀器維生，急需進行緊急心臟移植，最後終今年年初完成心臟移植手術。換心後峰峰重獲新生，事隔一年終於重返校園，現時逐漸回復正常生活。



峰峰於去年8月7日突然出現氣喘、發燒，胸口痛及咳嗽等症狀，送院後再轉入深切治療部，同日轉送兒童醫院的深切治療部接駁人工心肺機。其後病情未有好轉，左右心室衰竭需安裝雙心室輔助器。後來峰峰的心臟未能正常運作，需完全倚賴儀器維生，病情危殆，急需進行緊急心臟移植，醫生和家屬都呼籲公眾善心捐贈。

峰峰突患擴張性心肌病變，引致急性心室衰竭。（受訪者提供）

等待逾大半年後，終覓得合適心臟供移植之用。最後心臟移植手術順利完成，峰峰現時需要經常出入醫院檢查及進行復康治療，不過暫時也未有出現併發症。今年8月峰峰終能以健康的身體度過生日，可以在家舉辦期待以久生日會，令人感動。

心臟移植手術成功，終重獲新生。（FB@心繫-峰峰 重穫新心的小朋友）

日前開學日，父母在社交平台專頁「心繫-峰峰 重穫新心的小朋友」發布相片，指峰峰終於在事隔一年後重返校園，能回校與同學一同學習、社交。父母也非常感慨，同時也對峰峰充滿信心，相信他面對種種挑戰也能迎難而上：「雖然有好多好多障礙及難關要面對，我哋相信峰峰一定可以迎難而上，重新適應的」。

峰峰事隔一年後終於重返校園。（FB@心繫-峰峰 重穫新心的小朋友）

點擊即睇「2023/24升小備戰專區」↓↓↓