01親子送禮｜LEGO® DUPLO® 動物系列讓小朋友認識全球各種小動物

LEGO®創造無限可能！相信每家每戶都有LEGO®讓小朋友發揮創意，享受拼砌的樂趣。早前01親子誠邀各位小朋友以LEGO®拼砌「最開心時光」場景，反應熱烈，而且很多參賽者的投稿也盛載歡樂、溫馨時刻。現時就公佈入圍名單60強，以及LEGO® DUPLO® 動物系列產品介紹！



LEGO® DUPLO® 動物系列產品分類甚多，包括非洲野生動物、南美野生動物、亞洲野生動物、全球野生動物等。產品都是適合學齡2歲以上，玩具造型色彩豐富、可愛，相信一定受小朋友喜愛！

10971 - 非洲野生動物



開放式的遊戲 – LEGO® DUPLO® 非洲野生動物 (10971) 通過 2 個生活在自然環境中的動物寶寶為學齡前兒童帶來的無盡的動手啟蒙樂趣。

10973 - 南美野生動物



叢林動物和活動 – LEGO® DUPLO® 南美野生動物 (10973) 可讓小探險家們進入充滿無盡遊戲可能的叢林認識各種各樣的野生動物。

10974 - 亞洲野生動物



探索亞洲野生動物 – LEGO® DUPLO® 亞洲野生動物 (10974) 是亞洲自然棲息地的精緻重現，其中有許多自然動物、植物和樹木，以及逼真的聲音和動物叫聲。

10975 - 全球野生動物

寓教於樂的小朋友玩具– LEGO® DUPLO® 全球野生動物 (10975) 具有豐富的動物和環境，可激勵孩子們學習並提高各項成長技能。

👉🏻👉🏻送禮玩法👈🏻👈🏻

參加方法：

1. 讚好(like) 01親子 Facebook專頁

2. 到Facebook帖子 讚好(like) 你投票的相片



👉🏻Facebook帖子：01親子送禮 LEGO DUPLO動物系列名單



3. 最終會以票數決定得獎者獲得 LEGO DUPLO 動物系列的禮物





👉🏻👉🏻活動時間表👈🏻👈🏻

60強投票日期：9月26日至9月29日

公佈40強得獎者：9月30日

👉🏻👉🏻禮物名單👈🏻👈🏻

票數最高 31 至 40 名得獎者：10971 - 非洲野生動物

票數最高 21 至 30 名得獎者：10973 - 南美野生動物

票數最高 11 至 20 名得獎者：10974 - 亞洲野生動物

票數最高 1 至 10 名得獎者：10975 - 全球野生動物

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活動條款及細則：

所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

閣下提供的個人資料，如非得到閣下同意，只限用作得獎通知及安排領獎之用。

如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格論。

如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

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