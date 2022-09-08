Uber 捐出港幣 20 萬元予兒童紓緩服務基金 支援危重病童出行所需

Uber 與兒童癌病基金直屬的兒童紓緩服務基金欣然公佈「童心的士狂想曲」繪畫比賽得獎者。同時，Uber 宣佈向兒童紓緩服務基金捐出總值港幣 20 萬元的善款，資助患有危重病的兒童未來一年的交通開支。



減輕有特殊需要的兒童之負擔

日常生活中，乘搭的士或其他公共交通工具往返目的地對我們來說很簡單，但對危重病童而言，尋找無障礙的交通工具卻絕不簡單。不少病童須依賴輪椅或維生儀器出入，因此，搭車時需要特別安排及盡量點對點到達目的地，以減低出行遇上的挑戰。兒童紓緩服務基金現時為病童安排復康巴士服務，支援需要每星期跨區來回醫院覆診的病童，務求為他們及其家人減輕精神及財政負擔。有見及此，Uber 很榮幸能夠向兒童紓緩服務基金捐出港幣 20 萬元，以資助兒童未來一年乘搭 Uber Taxi 及租用復康巴士的部分日常開支，盼能進一步支援更多病童的交通需要。

「童心的士狂想曲」繪畫比賽收到近 300 份參賽作品

Uber 和兒童紓緩服務基金聯手於暑假合辦的「童心的士狂想曲」繪畫比賽收到近 300 份參賽作品，各位介乎 3 至 12 歲的小朋友在畫作中展現了無窮創意，重塑大眾對未來的士的想像：從改造的士車廂以騰出更多空間予依賴輪椅及維生儀器外出的小朋友、在車廂中加入不同娛樂或遊戲裝置令每個行程均充滿樂趣，到切合未來出行趨勢的人工智能和零排放設計，所有作品均屬小朋友原創，且具前瞻性及令人感到窩心的設計。

兩個參賽年齡組別中，各設有五個獎項，當中四個獎項（即兩組，共八位）得獎者均由 Uber、兒童紓緩服務基金、Uber Taxi 司機夥伴的代表，以及本地漫畫家葉偉青所組成的評審團選出。而大獎「最體貼設計獎」的兩名得主，則由早前邀請了大眾於兒童紓緩服務基金 Facebook 上進行投票的投票結果，與評審團共同選出。



👉🏻👉🏻得獎結果👈🏻👈🏻

「最體貼設計獎」得獎者

組別1（3 – 6歲）: 吳景揚（Theo）

這部的士是「開心的士」，因為它完全是由乘客自己控制，可聲控又可Touchscreen，然後就自動駕駛到目的地，這部的士車身是全透明圓拱形玻璃，考慮到病童出行機會較少，而這部的士可選擇上天空或用高輪子在路上行走，所以他們就可趁機欣賞不同風景，又不用擔心交通擠塞問題，車上還可播音樂或提供飲料，車後設有升降臺，方便輪椅上落，車內空間較大，更有電掣插蘇，可使用維生儀器。

「最體貼設計獎」得獎者 組別1（3 – 6歲）: 吳景揚（Theo）

「最體貼設計獎」得獎者

組別2（7 - 12 歲）: 趙柏滔（ Paco）

50年後，「UBER BUDDY愉快號」可以暢遊海、陸、空，飛越太空。車身可因應人數伸縮，裝上太陽版，節能又減少污染；設有人體工學保健座椅、接送到家中、輪椅座位、消毒、冷熱水、恆溫、VR風景、遊戲服務；更關注司機、乘客和患病兒童健康。

「最體貼設計獎」得獎者 組別2（7 - 12 歲）: 趙柏滔（ Paco）

最具童心創意獎

林巧縈（Megan）

小朋友設計的未來的士可以上天下海。最頂有一對機翼，同時左邊機翼也是一個課室，右邊則是圖書館，讓小朋友在車上也可以學習。中間最左邊的是清洗皮球的機器，第二格是小朋友們的座位，右邊的三格是動物園，小朋友在車上定必會感到很快樂。司機在整輛屋型的士的最下方，潛在水中駕駛，他身旁還有救生員機器人，確保旅客安全。

最具童心創意獎 林巧縈（Megan）

最具童心創意獎

陳熙瑤（Hannah）

我的的士叫S.D.U. 的士，意思即是超級無敵 Uber 的士（Super Duper Uber Taxi）。受蘇斯博士異想天開的畫風啟發，我創作時運用了五彩繽紛的顏色，並想像未來的的士會變得更方便，所以加入了電梯、滑梯和火箭，讓乘客毋需等的士停下都可以隨時上落車。（由英文翻譯至中文）

最具童心創意獎 陳熙瑤（Hannah）

最型格設計獎

陳文臻



太陽能空氣噴射環保懸浮空中地面兩用車

創作靈感來自白鴿，牠們可以在地上行走，又可以空中飛翔。汽車採用白鴿流線型的設計，也提供特別座椅給孕婦，兒童，嬰兒及傷健人士。

最型格設計獎 陳文臻

最型格設計獎

陳暐樂（Willard）



這輛的士是一架能飛上天及浮在地上的。車身主要以動物設計。這輛的士有足夠空間及設備供有需要人士使用，達到無障的士的設計。

最型格設計獎 陳暐樂（Willard）

最具未來感設計獎

沈翱謙（Reiss）



我所設計的的士名字是海陸空動物的士。

這的士擁有在空中，水面及地面行走的功能。同時富有未來感，當中採用三種不同可愛造型的瀕臨絕種動物作為代表，除了吸引兒童乘搭的士，亦帶出保護動物及為兒童帶來希望的正面信息。三種動物代表分別為藍色金剛，綠海龜及紅毛猩猩。

最具未來感設計獎 沈翱謙（Reiss）

最具未來感設計獎

梁榛庭



從我們的家香港再到新加坡環球影城、埃及金字塔、甚至衝出外太空，未來的Uber Taxi 都能帶我們暢遊各地，跨越距離。我的未來Uber Taxi 設計靈感來自《寵物小精靈》中擁有超能力的角色「超夢」。我畫的未來的士與她一樣擁有超能力，除了快速跨越國界之外，車身背部兩邊附有背爪，左邊的精靈球載有身體不便的小朋友，無需與輪椅分開，減少上落車的不便。旁邊的紅頭陀螺形Uber 小精靈為小朋友提供各種乘車娛樂需要，安撫小朋友情緒。而右邊是Uber 專屬的救護機器人，負責保障司機及乘客人身安全。我期望實現未來出行願景—方便以及為有需要的人士提供更貼心的服務。

最具未來感設計獎 梁榛庭

司機夥伴最愛設計獎

潘卓賢（Alvin）



我的的士的名字是「自由快樂的士」。的士上的雲朵和翅膀是想讓人感到在空中自由地飛翔，很快樂。而的士之所以色彩繽紛是因為能使患病的小朋友看了更開心。的士上的滑梯是令患病的小朋友更容易下來。

司機夥伴最愛設計獎 潘卓賢（Alvin）

司機夥伴最愛設計獎

楊晉亮（Carson）



我的的士叫自動的士，顧名思義是會自動行駛的的士。我是透過對未來的想像，創作出來的。上方裝有全息投影器，前方有對明亮的眼睛，漆黑時，可以發光，內部有巨大的客艙。

司機夥伴最愛設計獎 楊晉亮（Carson）

「童心感謝日」貼士雙倍賞 與 Uber Taxi 司機夥伴同賀中秋佳節

Uber 的士司機夥伴每天安全接載乘客穿梭各區，在大家日常生活中扮演著舉足輕重的角色，即使是中秋節亦不辭勞苦的為大家服務，接載我們與親友共度佳節。為答謝 Uber Taxi 司機夥伴對活動的支持，並祝願他們有豐收的一年，Uber 將於今個中秋節（2022 年 9 月 10 日）推出「童心感謝日」貼士雙倍賞，每當乘客向 Uber Taxi 司機夥伴支付貼士，Uber 亦會向司機支付相同金額的貼士作獎勵*。例如，若乘客給予Uber的士司機夥伴20 港元貼士， Uber 將額外給予該司機夥伴 20 港元貼士作獎勵。

為表揚小朋友的創意，我們將於 2022 年 9 月 10 日至 2022 年 10 月 31 日，為期兩個月在特選的士車身上展出「童心的士狂想曲」繪畫比賽的獲獎設計**。當這些的士在城市間穿梭時，大家記得留意小朋友色彩繽紛且趣味無窮的作品！

Uber 香港區總經理鍾志霆表示：「這次活動收到的畫作匯集了小朋友充滿童真的創意，當中我們感受到來自小朋友的創新想法、愛和希望，令我們獲益良多。我呼籲大家與我們一起仔細欣賞小朋友充滿啟發性的作品，並感謝的士司機不分晝夜地為我們的社區服務。我堅信 Uber 和的士可以攜手合作，為有需要人士的日常生活提供更完善的交通服務。我希望這活動及 Uber 捐予兒童紓緩服務基金的善款不單可以減輕患病兒童家庭的經濟負擔，並提升大眾對建構一個真正共融和無障礙城市的關注，讓更多有需要的人士可更簡單、無障礙地乘搭交通工具外出。」

兒童癌病基金行政總裁錢靜蘭表示：「我們十分高興能看到小朋友踴躍參與比賽，發揮想像力打造理想的無障礙交通工具。透過活動，我們能集思廣益，讓的士設計能顧及大眾及危重病童的需要，使出行更便捷。我們感謝 Uber 與兒童紓緩服務基金聯手讓大家關注危重病童，以及對基金的捐助，使更多病童受惠。我們熱切期待於 9月10日 起，看見得獎作品在城市內遊走！」

*「童心感謝日」Uber Taxi 中秋節貼士雙倍賞 活動只適用於 2022 年 9 月 10 日當日的 Uber Taxi 行程。每個行程的貼士補貼金額最高為 HK$20。

**「最體貼設計獎」的獲獎設計將在「童心的士狂想曲」繪畫比賽的士上展出。展出內容將只包括的士設計，唯畫作背景未能被包括在內。



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