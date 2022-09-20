因車禍失右腿 為家計裝義肢忍痛駕巴士40年 好爸爸因肺部感染逝世

爸爸同樣偉大！為左家計，很多爸爸也會默默為家庭付出，子女要甚麼，他會盡量滿足。新加坡一名爸爸因車禍而失去右腿，但為幫補家計，他裝上義肢，即使痛楚十分也要努力重新學習走路，後來當上巴士司機養大兒子。日前因肺部感染逝世，兒子網上發文「爸爸的聲音會一直印烙在腦海裡」，並感謝爸爸一路以來的養育之恩。



爸爸名字是黃聯發，20多年前因為一場車禍需要截肢保命，失去右腿。但當時的他只是40多歲，更要養妻活兒，因意外而令家庭頓失經濟之柱。此時，他決定裝上木製義肢，重新學習走路賺錢養家，後來更當上了巴士司機。在60歲時，他因患上腦退化症要到療養院，而今年8月中旬亦因呼吸困難送院，最後被診斷肺部感染，同月31日更突然心臟虛弱，搶救不果，下午5時11分去世，享年71歲。

木製義肢帶來痛楚 忍痛幫補家計

由於義肢是木製的，在安裝時需承受極大的痛苦，但他仍然忍痛工作，養妻活兒。其後，他的兒子黃威豪更在網上發文分享父親默默辛勞的故事。他表示父親截肢時，他還是小學生，印象中父親由休息到復建只是數個月時間，就已經上班賺錢。雖然裝義肢是痛楚非常「當時更常常聽到父親在房裡裝義肢時痛吟，以及用工具磨平義肢銜接處的聲音，這些聲音都深深印烙在我腦海裡」。但父親很少埋怨，默默承受痛楚和苦。或者父親是避免家人的擔憂和傷感，而選擇自己承受一切。

父親60多歲時被診斷有腦退化症 其後因肺部感染逝世

父親60多歲時，有天忘記接載工人上下班，老闆建議他先去看醫生，最後診斷為患有腦退化症，父親便辭職及退休。入院療養院後，其後因呼吸困難入院，更被診斷肺部感染，兩週後去世。

難忘父親的溫柔

黃威豪更到爸爸生前從不打罵小孩，反而是以循循善誘教導方式育兒「年幼時，看見爸爸買了一輛腳踏車給哥哥，他就鬧脾氣，於是爸爸便馬上多買一輛給我」、「那時我只是讀幼兒園，父親仍願意送我腳踏車。」，為的只是兒子高興。



回望父親的關愛，他表示在父親住療養院期間，除疫情那兩年外，母親更是每天風雨不改探望父親，他和哥哥也經常抽時間探望以報答父愛。

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