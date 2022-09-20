英女王｜男童以鵝卵石和貝殼堆砌柏靈頓熊和皇冠圖案 向女王致敬

英女王逝世，各界也紛紛以不同方式表達懷念、哀悼。近日，某社交媒體上的帳戶以柏靈頓熊及皇冠圖案向英女王致敬，受訪者更表示花了六小時規劃，在海灘上花了四小時堆砌這幅圖案。他們更謂英女王是一位特別而鼓舞人心的女王，所以想向她致謝。而且柏靈頓熊對他們意義深遠，所以他們更想將這圖案呈現出來。



英國有一家四口來自拉脫維亞，10年前搬到Bideford，這十年慢慢融入社區，他們亦得到社會的接納。在疫情肆虐封鎖期間，他們就開始了海灘藝術，現時約每周進行海灘藝術一至兩次。

柏靈頓熊別具意義

柏靈頓熊的角色是飄洋過海到倫敦生活，亦亦慢慢得到社會接納。這個背景跟他們一家四口相似，所以他們也對柏靈頓熊角色有一種情意結。

借藝術品向英女王致敬

受訪者更表示花了六小時規劃，在海灘上花了四小時堆砌這幅圖案。他們亦說堆砌期間不是順利，趁第一波浪潮到前將最後的鵝卵石放到柏靈頓熊眼睛裡，拍照後就已經被大海沖走了。被問到會否擔心作品很快被大海沖走，「它只是過程和生活的一部份，沒有甚麼是永恆的」他們回答。

而柏靈頓熊眼下更流下眼淚，神情、動作像是向英女王道別。

（圖片來源：Instagram@Beach4Art）

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