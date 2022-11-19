老人家｜明明以前是嚴父　今日錫孫錫到燶　女兒嘆根本是差別待遇

祖父母輩對孫子女的愛向來是毫無保留的，不論有甚麼最好的都想留給寶貝孫子女，但有時祖父母輩疼愛孫子女的程度可能也會好到讓子女吃醋，甚至明顯感受到爸爸媽媽當上祖父母輩之後的「差別待遇」喔～（笑）



自從當上外公，爸爸的態度瞬間180度大轉變！

日前，一名女網民在Facebook社團《爆怨公社》發文表示，自己的爸爸自從當了外公以後，彷彿也「換了一顆腦袋」，因為他對待寶貝孫子的態度與教養方式，跟他以往對自己的模式截然不同！

這位女事主舉例，像她小時候如果不吃飯，爸爸就會把整碗飯倒掉、不給她吃，但面對不吃飯的外甥，已經當外公的爸爸就會在孫子旁邊一口一口地耐心餵他，令她忍不住吃醋地說，爸爸根本就是「差別待遇」！

她表示，就連自己都要化身為「壽司大師」，用海苔把飯包成壽司的樣子哄外甥吃飯，外甥吃完還會撒嬌地誇：「阿姨好厲害」、「妳做的壽司是全世界最好吃的壽司喔！妳可以當壽司大師了！」聽完外甥一連串可愛的童言童語，也讓吃醋的她忍不住說：「你少來收買我啦！我在瞪你外公！」

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網友超有共鳴：爸爸當上阿公之後，真的像變了一個人！

然而，不只這位女事主覺得自己的爸爸當上外公之後就像變了一個人，不少網民看到這篇帖文都紛紛在底下留言自己爸爸的「差別待遇」事蹟。一名網民分享，小時候布鞋挑太貴都會被爸爸以「很快就穿不下」的理由拒絕，但現在孫女拿一雙$3600（約港幣900元）的布鞋被網友拒絕，爸爸竟然說：「孩子腳在發育，買好一點給她。」令他無奈地說：「哈囉？我怎麼長大的？」

一名網友也安慰事主「妳不孤單」，並表示自己以前要是敢不聽話的話，就會被「鐵沙掌」伺候，但自從寶貝孫子出生以後，只要媽媽或阿姨說話語氣稍微嚴肅或講話大聲一點，外公就會出言制止：「妳可以不要那麼兇嗎？」讓她超想喊：「冤枉啊～大人......」

你家的爸爸媽媽當上祖父母輩之後也有類似的轉變嗎？雖然有時祖父母輩疼孫的程度真的難免會讓人有點吃醋，但仔細觀察爸媽當上祖父母輩之後的小小的轉變，會發現其實還蠻可愛的！而且一切都是因為愛呀～

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：跟小時候差好多！爸爸當上阿公之後的「差別待遇」讓人好吃醋！】