兒子畢業旅行收費$4700台幣 媽呻阿仔吃唔飽、住唔好、玩得唔開心

畢業旅行不是玩得多豪華、去哪裡最好，重點就是一起去旅行的旅伴，是自己多年的戰友或同學，一起去畢業旅行就最開心！近日，有位台媽在網上發文兒子畢業旅行已花費4700台幣，但從兒子訊息和相片看來，兒子是吃不飽、睡不好、玩得不開心。於是，她要求老師或朋友買外賣，但請求都被老師拒絕。台媽便網上發文求安慰，並指學校安排不周。



質疑學校行程很急趕

台媽說「孩子畢業旅行，這樣的行程真的不怎麼樣，往北玩、又往南玩、再往北住宿！」，這樣趕急的行程會令孩子吃不消。然後台媽更貼上別間學校的行程表，感覺超順的，價格同樣是台幣4700元。

從兒子訊息看來他是吃不飽、吃不好

兩天的午餐都是吃西式餐盒（而餐盒就是麵包），早餐是吃飯店的自助式早餐、只有二餐是吃團體桌菜；她更謂「第一餐團體桌菜，真的看起來很不好，國中生根本吃不飽，而且還是從六福村玩完才吃的晚餐！」，感覺兒子受苦了。

不希望孩子吃得不好，請求老師買外賣被拒

看到孩子訊息的餸菜，感覺是「看完後就覺得孩子晚上肚子應該會餓」，於是台媽便私訊老師查詢可否叫外送。不過老師以疫情及食安問題拒絕請求，亦不准許台媽的台中朋友送餐過去。台媽表示，後來一些老師熱心說可以幫忙處理，替孩子買些吃的，她很感謝老人的幫忙。



後來老師更正，第二餐團體餐是有加量的，孩子們都有吃飽，但好不好吃看個人口味吧。而孩子這桌還是11個人一桌，其他都是10個人一桌，孩子們亦未覺得擠在一起不好坐。

家長繼續批評飯店住不好



台媽指出第一天飯店不好，第二天雖然住在台中兆品酒店，但是男生住舊館，女生住新館，安排不好，而且男生房間廁所門還掉了！當下媽就覺得這對學生們不公平，付同樣的金額卻住舊的房間。

網民搖頭留言反嗆

網民表示物價通漲、人工等都是顧慮的因素，而且行程內不是完全免費行程，收費都頗合理的。網民說「可能價格問題，我朋友小孩國小的畢業旅行要七八千塊。現在遊覽車費用漲很多，司機也不能超時開車，價格不知道為甚麼要壓在4000多？！」、「一個遊樂園+兩個老街，和兩個遊樂園，我如果是國中生會選兩個遊樂園！ 而且你們的行程是台南出發，台中麗寶，住宿桃園，隔天新竹六福村，住宿台中，隔天台中行程，也沒有不順啊！」、「看看你po的其他間學校行程，只有一個陶瓷博物館跟六福村需要門票，其他都是免費的行程，晚餐還都是老街夜市自理，這樣沒有比較好吧？」。

網民表示這是重視聚餐氣氛和歡迎氛圍，而不是注重飽肚或五星級酒店「吃好住好當然是跟家裡出去，中學生重群聚歡樂氣氛～回憶是一輩子，家長真的介意吃住，就別托給學校」、「學校真的是辦的很爛，所以畢旅你自己帶小孩子去就好，有多好吃多好，房間有多高級住多高級，是4700不是47000耶，這位女士，不知道你在抱怨什麼」。

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