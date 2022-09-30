召集全港家長教師完成STEM網上問卷調查 低至半價換樂園門票

創新科技是不容忽視的新趨勢，惟從事相關職業的香港畢業生人數極少，教育界宜加緊培育未來創科業界人才。香港生產力促進局正推行「全港家長教師STEM網上問卷調查 2022」，從而分析香港創科教育現況，以便制定日後創科教育建議。現邀請全港中小學校長、老師及家長反映意見，香港01會員完成問卷更可享有獨家優惠！



儘管近年STEM教育已成為學校課程和課外活動的重要元素，根據大學教育資助委員會的數字，在2019/20年，STEM學士畢業人數只有7,300多人，而從事相關職業的畢業生只有2,700多，反映本港創科人才嚴重不足。

生產力局與香港教育工作者聯會創科教育中心及香港理工大學專業及持續教育學院共同開展「全港家長教師STEM網上問卷調查 2022」，探討香港創科教育的現況及挑戰，從而分析其成效及發展潛力，為日後推行全面及有系統的創科教育鋪路。調查結果將於本年12月中旬公布。

現誠邀各教育工作者及家長於10月13日或之前參與「全港家長教師STEM網上問卷調查 2022」：

教育工作者問卷：https://hkpcsurvey.quokkahr.com/#/survey/teacher

家⻑問卷：https://hkpcsurvey.quokkahr.com/#/survey/parent

香港01會員完成問卷 尊享01空間活動優惠

現時香港01會員完成問卷更可享有獨家優惠，任揀其一！其中包括2,888 01積分，會員可使用01積分以低至半價換購01空間指定活動或門票，即睇精選活動，數量有限立即搶購！

香港01會員亦可揀選HKPC 免費親子學習工作坊 (可有一名家長陪同參與)。(限首50名，以登記時間為準)

【Hour of Code 一小時編程工作坊】將會介紹編程內容，在這個一小時的編程工作坊中，參加者將會學習編程及創建過程。歡迎9歲以上小朋友參加，家長亦可陪同小朋友一起學習。另外，【動手做 ‧ 創客工作坊】着重實踐過程，內容將包括多功能電話座製作、燈箱製作及DIY小屋的簡單介紹。工作坊課程設計具有創意發揮空間，透過與導師和同學互相交流，培養啟發性思維，從而激發更多創意。導師堂上將簡介3D 打印機、金屬雷射切割機、雷射雕刻及打印機等工業級機器的使用方法。完成工作坊後，有機會獲得神秘小禮物！

香港01會員換領優惠教學

1. 香港01會員先填妥「全港家長教師STEM網上問卷調查 2022」，並於問卷最後一條問題揀選選項「想」，並留下E-Mail地址（見下圖）

2. 完成問卷後到登記網址【按此】

3. 選取工作坊(限首50名)或2,888積分(限首200名，先到先得，以登記時間為準)

4. 於電郵一欄填寫在問卷中所留之E-Mail地址

5. 活動完結後 (10月13日)核對得獎資格，獎賞將於完成核對後30個工作天內存入合資格的香港01帳戶中。

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