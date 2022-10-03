親子好去處｜迪士尼音樂會12月再度回歸 一票難求即睇搶飛攻略

迪士尼音樂會Disney in Concert 返嚟喇！音樂會將於2022年12月11-12日，一連兩日於九龍灣國際展覽中心舉行。迪士尼音樂會之前曾在香港舉行，每次都一票難求，現時香港01會員可享獨家購票優惠，小編為大家整理搶飛攻略，各位迪士尼粉絲千其不可錯過！



全球首演的Disney in Concert Spotlight Edition 絕對是一場能滿足喜愛迪士尼動畫片粉絲們的音樂會，通過一首一首耳熟能詳的經典歌曲，悠揚旋律，帶大家進入迪士尼的夢幻世界。今次Disney in Concert 將於2022年12月11-12日，一連兩日於九龍灣國際展貿中心3樓 匯星舉行，僅限4場！

音樂會的前半部分將會通過歌曲講述迪士尼故事裡著名的英雄、大反派以及他們的夥伴們的故事，通過《魔髮奇緣》、《美女與野獸》、《魔海奇緣》、《小魚仙》、《仙履奇緣》、《獅子王》等等動畫片裡的歌曲，聽聽他們如何通過重重考驗而尋找到幸福的故事。

而音樂會的下半場將聚焦在屢獲全球各大獎項殊榮，迪士尼全球最受歡迎動畫片《魔雪奇緣》的歌曲中。一起前往阿德爾到愛莎和安娜姐妹的世界裡，探索她們以真愛征服了神秘冰冷力量的故事。

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「01空間」獨家購票優惠 門票10月3日10點開搶

迪士尼音樂會向來一票難求，現時音樂劇於「01空間」推出免手續費門票優惠，並於 2022年10月3 日早上10時開賣！票價分別為HK$280/380/480/580，經01空間購票更可用積分低至半價換購，現時01空間更接受使用消費券，可透過八達通、Wechat、Alipay、TapnGO付款，非常方便！

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演唱會及訂票詳情【按此即睇】

Disney in Concert Spotlight Edition

日期: 2022年 12月10日 (六) 及 11日 (日)

演出時間: 15:00 及 19:30 (共四場)

地點: 九龍灣國際展貿中心3樓 匯星

票價: CAT1 - 4｜HK$580、 $480、 $380、 $280

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**10月3日早上10:00起，限時快閃訂票 $0手續費 (售完即止 !) **

12月10日 (六) 15:00

12月10日 (六) 19:30

12月11日 (日) 15:00

12月11日 (日) 19:30

＞座位安排會因應政府最新防疫安排而有所變更，恕不另行通知。

＞此產品按照香港政府最新防疫措施營運，客人需自行核實相關使用規例，所有安排以政府最新疫苗通行證公佈為準，如有變更恕不另行通知。