親子食譜｜手抓餅代替酥皮焗蘋果玫瑰卷 阿女大讚有創意、好好味

「玫瑰造型蘋果酥」可以算是簡易製作的茶點，每啖都是蘋果肉，而且更易轉化成網絡看到的蘋果玫瑰卷。這道食譜好吃又健康，而且 pink lady apple捲出來的顏色很美，吸睛度滿分！筆者這次選用了手抓餅，比酥皮還好用、焗得快，製作成咸甜點均可。



🍎蘋果玫瑰小酥卷🍎

這是真材實料Apple Pie，早一晚捲後放入雪櫃，翌日早上可入焗爐或氣炸8至15分鐘，酸酸甜甜小鬆脆，吃後心情一定很好。

材料（6至7朵份量）：

蘋果1個

果醬少許（口味隨個人喜好）

手抓餅2塊

檸檬半個

水250ml

糖霜少許

蛋黃液一個



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+ 6

貼士1：



食材與雙手切忌過濕，因為手抓餅也會溶軟，可以拉型黏貼收口，但太濕就會變滑，黏度降低。

貼士2：



如想翌日早上新鮮焗，可將捲好的酥卷放入密實盒內，再入雪櫃保存，焗前在手抓餅位置掃蛋液便可。

焗盤底掃少少油。把酥卷放在焗盤，或錫紙小兜，防止澎漲時變形。

（其實包得緊就不會引致變形）

（圖授權 / 許許與小BELLA）

預熱焗爐後用180度焗10分鐘，如用氣炸可180度6至7分鐘！只要手抓餅變酥便可。

（圖授權 / 許許與小BELLA）

焗好後可在上面灑上糖霜裝飾，亦是稍增加甜度更美味，中和檸檬的酸度。

這個蘋果酥焗後即時趁熱更好食，由於易整，都製作了數次了！這個是一口迷你的尺寸，手抓餅切窄些來捲起來會更好。

《本文經許許與小BELLA授權轉載》