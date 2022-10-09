行內人力數幼教辛酸呻想辭職　工時長每晚OT捱壞身體網民勸勿入行

很多家長都以為幼兒教育是輕鬆工作，只需陪小朋友玩耍，但其實幼師絕不是簡單輕鬆的職業。除了要了解許多與幼兒相關的專業知識、親手製作教材、引導他們多方面學習及發展，更要頻繁與家長聯繫、處理校內事務，可謂是身兼多職！



近日有女網民於討論區Dcard發文大呻幼兒教育行業的辛酸，稱「做幼教嘅我真係好想辭職呀！」。她每日要都工作至晚上6時至7時許，回家吃晚餐後又要忙著做教案，接著便要睡覺，每日生活非常忙碌，常常加班，未能平衡到生活和工作：「有時聽日有活動真係凌晨都走唔到」。

工時長 工作量大

貼文引起網民熱議，不少從事幼兒教育行業的人都分享箇中辛酸。最多人提及問題是工時長而且工作量高，每日加班工作已是閒事：「我樓下間幼稚園，凌晨12點仲開緊燈做嘢…」、「咩都要做晒，帶野返屋企做已經係必須，有時校長上邊叫到，唔關你事嘅都要做埋」、「實習嗰陣就feel到太辛苦完全無時間做自己嘢」。

不少網民都留言表示決定辭職轉行。（photoAC）

連飲水也沒有時間 易捱壞身體

有人表示從事幼教工作易捱壞身體、患職業病：「成日病，病到入院，而家轉咗做其他工」、「未正式教個喉嚨已經爛晒」、「呢一行體力勞動好重，唔止係文件上嘅，仲有身體上嘅折磨」。有位網民從事了相關工作7年，因為身體因素打算辭職：「做埋呢個學年諗住辭職唔續約啦，職業病又多，飲水都無時間，咩尿道炎念珠菌嗰啲成日有，所以為咗身體想辭職。」

樓主亦留言表示工作時「睇少眼都唔得」，連飲水也沒有時間。有人提醒樓主要多喝水，因為曾試過聲帶有問題，而且有嚴重尿道炎，後來多喝水才好轉，她亦表示自己本來喜歡小朋友，但從事幼教後卻打消生小孩的念頭：「望到依家啲小朋友都好唔想生」。