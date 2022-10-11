兒童椅慘案 兩歲男童坐兒童椅 踢翻餐桌致頭撞地最終不治

外出用餐時，餐廳都會安排兒童椅讓孩子坐下。近日，一對夫妻帶2歲男童外出用餐時，讓孩子坐在兒童椅上。怎料兒子用腳踢翻餐桌，造成兒童椅翻倒，使兒子連人帶椅摔倒並頭部撞地。男童在大哭後就昏迷過去，過院後宣告不治。現時，男童屍體被送往新山中央醫院解剖，待進一步確認死因。



據《中國報》報導，新山北區警區副主任法立安瑪發表文告透露，警方於本月4日5時23分左右投獲男童父親報案。

男童腳踢兒童椅致連人帶椅翻倒 頭著地宣告不治

印度裔家庭在馬來西亞士姑來五福城餐館用餐，2歲男童被安排坐在兒童餐椅上。當男童用腳踢向餐桌，導致兒童椅倒在地下，使男童頭部撞向地面，送醫後不治。

目擊者表示，男童摔倒在地後放聲大哭後就陷入昏迷。男童父親即時將男童送到附近診所求醫，不過被診斷出傷勢嚴重，需送院治療。最後，父母將兒子送到私人醫院搶救，最後被診斷男童已無生命跡象。

男童母親嚇得無法與別人交談



死者親戚透露，男童的母親目睹整場意外發生，整個人都很難過、非常崩潰，「唯一的孩子就這樣沒了」，而且「當她得知噩耗後，無法與任何人交談」。

（示意圖）

警方以猝死角度調查案件



男童遺體被送往新山中央醫院解剖，進一步確認死因，警方表示，未有發現刑事成份，案件列作猝死案處理，而調查工作還在進行。