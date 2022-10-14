萬聖節好去處│8大親子推介 必玩海洋公園、迪士尼樂園、LEGOLAND

以萬聖節Halloween為主題的活動近年在香港愈來愈流行，有不少學校會以此舉辦活動，讓小朋友可以「扮鬼扮馬」，而家長也會帶小朋友出外感受一下節日氣氛。今年亦有適合親子一齊去的萬聖節活動舉行，海洋公園哈囉喂、迪士尼樂園Disney Halloween Time、香港樂高探索中心萬聖節小魔怪狂歡派對等，當中不少主打可愛得意多過驚嚇恐怖，適合一家大細參與狂歡。



香港樂高探索中心-萬聖節小魔怪狂歡派對



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由即日起至2022年10月31日止，香港樂高探索中心舉行趣怪萬分的萬聖節小魔怪狂歡派對，帶上詭怪面罩參與派對並體驗一系列節日限定活動，齊來玩轉香港樂高探索中心。並推出期間限定的全新4D動感體驗：《小魔怪追逐戰》，各位大小朋友可與一群淘氣可愛的樂高人仔參精彩刺激的小魔怪狂歡派對。

故事提及四位樂高搖滾音樂狂熱粉絲贏得「小魔怪狂歡派對」門票並有幸與偶像會面，他們參與派對途中難關重重，加倍驚險刺激。同場加設樂高小魔怪逐個捉，入場人士只要把四位不速之「嚇」的匿藏之處拍下來，就能獲得精美小禮品乙份。萬聖節限定樂高創意工作坊，除了可完成拼砌神秘詭魅的吸血殭屍外，還能挑戰更多創意詭怪樂高作品。淘氣搗蛋的樂高骷髏人將不時亮相，與各位小朋友共同投入熱鬧派對氣氛。

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

01 space LEGOLAND 香港樂高®探索中心 - 入場門票2022

立即預約門票種類 1/7/2022起開賣售

1. 入場門票 [Peak $250 ,Off Peak $240] (01/09/22 - 02/01/23)

2. 夏日入場門票 [$250] (13/08/22 - 31/08/22)

3. 入埸門票連VIP電子相片通行證 [$260]

4. 入埸門票連樂高咖啡室HK$80餐飲劵及VIP電子相片通行證 [$300]

海洋公園-哈囉喂全園祭 2022



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由即日起至10月31日，海洋公園推出哈囉喂全園祭，焦點景點有「嘩鬼迷失樂園」及「搗蛋糖果樹」，精靈嘩鬼也乘機出沒搗蛋，看誰最快走出樹籬迷宮，小朋友可挑戰「搗蛋糖果樹」小遊戲，揮棒打一打，糖果禮物就到手帶回家，另外「潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」、「秦陵大逃脫」、「咒偶」等。

時辰一到，嘩鬼出籠！在晝夜交替之時，大班遊戲角色和精靈鬼怪跨界現身，熱舞狂歡大開萬聖節夜間派對，你還可以跟這班異界稀客搞鬼合照，笑住喊驚！今年於高峰樂園海洋天地有「亡靈大巡遊」，而哈囉喂遊戲攤位亦換上萬聖節公仔獎品，海盜八爪魚、呆氣退散兔仔、魔鬼仔柴犬、天使貓和南瓜熊仔等。

01 space 香港海洋公園門票（需5個工作天前預訂）（哈囉喂景點追加門票）

立即預約

海洋公園全日優惠套票（逢星期二、三休園）

全日優惠套票｜成人（12 - 64 歲）：$352

全日優惠套票｜兒童（3 - 11 歲）：$220

開放日子

*成人及小童門票包含一張港幣$30購物電子現金券。

*此優惠門票需於海洋公園入口處掃瞄進場

*為確保訪客於園內享有寬敞的空間及適當的社交距離，訪客購票後均須需提前於海洋公園官方網站預約到訪日期 (3歲以下小童及65歲或以上本港居民及其攜同之最多兩位3-11歲小童除外)

海洋公園 哈囉喂景點 追加門票（只限10月星期五六日）

票價：$286（每位）

可進入一下三個指定的萬聖節景點：潛逃太凶艙，秦陵大逃脫 & 惡靈廢墟。

可於 10 月 14-16 日、10 月 21 -23日、10 月 28-31日使用哈囉喂景點追加門票。

哈囉喂景點追加門票並不包括海洋公園入場門票，訪客需額外購買。

哈囉喂景點追加門票無法退換。

哈囉喂景點追加門票需在指定日期使用。

*為確保訪客於園內享有寬敞的空間及適當的社交距離，訪客購票後均須需提前於海洋公園官方網站預約到訪日期 (3歲以下小童及65歲或以上本港居民及其攜同之最多兩位3-11歲小童除外)

開放時間：

星期一至五 10:00 - 18:00

星期六至日 10:00 - 19:00

香港迪士尼樂園度假區Disney Halloween Time



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由即日起至10月31日，一班詭計多端的迪士尼惡人早已各據陣地，擺出惡模惡樣，迎接斗膽挑戰他們的賓客。南瓜王阿Jack將發揮好客精神，於河景餐廳與賓客分享怪誕城最地道的四道菜「瘋」味晚餐。惡名昭彰的黑魔后首次加入「惡人舞動迪士尼」，透過音樂施展魔咒。最愛搶風頭的庫伊拉將「派對惡人谷」據為己有，勢要向賓客發散詭魅魔法。而深受萌粉歡迎的LinaBell 亦首次換上萬聖 節服飾，和一眾迪士尼朋友於「米奇Halloween 玩轉大街派對」載歌載舞，與賓客齊齊慶祝。

01 space HK Disneyland 香港迪士尼樂園門票

立即預約

門票種類：（1日樂園普通日子及特定日子門票日曆 - 可前往香港迪士尼樂園網站查閱詳情，日曆和日期受樂園的營運限制，可能隨時和不時公佈。）

1日門票（普通日子）

成人（12 - 64 歲） - $588

兒童（3 - 11 歲） - $442

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（特定日子）

成人（12 - 64 歲） - $660

兒童（3 - 11 歲） - $503

長者（65 歲以上（含）） - $108

*現時特定日子的最早預約時間為10月22日

2日門票*（普通日子）

成人（12 - 64 歲） - $804

兒童（3 - 11 歲） - $607

長者（65 歲以上（含）） - $182

* 欲第二次入園，可於初次入園後 7 日內再次進場

「盞鬼」愉景灣．玩轉萬聖節



於 10 月 30 日，喜歡熱鬧的嘩鬼們絕對不能錯過假愉景廣場舉辦的「愉景灣萬聖夜市集」，市集匯聚超過 60 個本地特色商戶，售賣各式各樣的萬聖節特色食品及手作。場內更設有「盞鬼變身彩繪」及「嘩鬼大派糖果」，無論是一家大細或一班大朋友都必定能夠盡慶而歸。

「鬼魅星空沙灘影院」讓你坐在愉景灣的大白灣沙灘及星空下，一邊欣賞萬聖節主題電影，一邊細嚐美食，給您前所未有的戶外影院新體驗；刺激感十足的有室逃脫體驗館 LOST 推出期間限定的體驗館以萬聖節為主題「亡靈嘉年華」

及「南瓜村之夜」，帶大家走進詭異國度。當然不能錯過於愉景廣場及愉景北商場，以「盞鬼」南瓜做主題的萬聖節燈飾，打卡一流。喜歡扮鬼扮馬的大人小朋友，由21至31日期間，只要穿上「盞鬼」服飾，於愉景灣拍照並按指示上傳照片，一眾「盞鬼」造型勝出者可獲得密室逃脫體驗館 LOST、「星空沙灘影院」，或愉景灣溜冰場其中一款門票。

D2 Place-巨大化發光Jelly Pumpkinの逆襲



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由22日起至11月13日，巨大化發光Jelly Pumpkin於今個萬聖節突襲D2 Place一期天台，D2 Place吉祥物Jelly B被巨大化南瓜感染，分別變成Jelly Pumpkin、Jelly Pinky和Jelly Frank，它們藏身於D2 Place多個角落，陪大家共度萬聖節，商場內更設一系列萬聖節活動及萬聖節主題裝飾，包括設於D2 Place一期正門入口的2米高裝飾，滿滿怪誕氣氛籠罩荔枝角。

限定萬聖節驚喜之一是只要身穿萬聖節裝扮，成功尋找潛伏商場內的南瓜使者，並向他們說出「Jelly B Trick or Treat」，即隨機獲贈龍島手工朱古力、曲奇或蛋白餅。驚喜二是「詭趣滿FUN寵物頭飾」，寵物主人攜同毛孩親臨D2 Place一期天台花園，與巨大化發光Jelly Pumpkin打卡後，向潛伏商場內的南瓜使者展示毛孩與Jelly Pumpkin的合照，便能獲贈詭趣滿FUN寵物頭飾。驚喜三是即場紋身貼紙服務，只要登記成為D2 Place會員，並親臨D2 Place一期2樓The Space對出的攤位，就可享有即場免費紋身貼紙服務。

D2 Place 一期地址:荔枝角長義街9號(荔枝角港鐵站D2出口)

D2 Place 二期地址:荔枝角長順街15號(荔枝角港鐵站D2出口)