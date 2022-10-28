兒子餐廳內發脾氣大叫、丟餐具　職場上前勸阻　爸爸回應態度吸嬲

孩子在外哭鬧不止，經常令家長束手無策，也造成他人困擾。近日一位餐廳員工表示遇到一對父子，兒子進店後不斷哭鬧，嚷着要吃麥當勞，甚至敲桌子、丟餐具，他上前提醒家長卻遭對方回，「他要吵我有甚麼辦法？」最後直接退款走人，讓他十分傻眼。



一名網民在Facebook社團「爆怨公社」發文分享，他在一間麥當勞附近的餐廳工作，早前遇到一對父子客人，爸爸拖着兒子進門，兒子則不斷苦喊着「我要吃麥當勞，我不要進來。」等餐的過程中小孩也繼續敲桌子、丟餐具，還不停尖叫。

該網民見周遭客人臉色不好，便上前提醒爸爸注意小孩音量，以免嚇到其他客人，結果爸爸聽完立馬臭臉回說，「小孩子就是一直叫一直吵，我有跟他說了，他還是一直吵，我有甚麼辦法？」接着就到櫃檯說要退款不吃了，店家也只能摸頭認栽。

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許多網民看完文章直搖頭：

．「不會教育就別生，生養生養，敢生就得負起養和教！」

．「會生不會教真的可怕」

．「很多都這樣！都會丟一句話『他就是要吵，我哪有辦法』」

．「這就是平常要教育好，吵鬧是沒有糖吃的！」



也有網民建議如果孩子個性真的比較愛哭，應以不影響他人為原則：

．「孩子哭鬧，父親就不要硬拖孩子進去了，應該改外帶，才不會影響其他的人」

．「可能孩子當下有不舒服或是累，有時候真的遇到很愛哭又尖叫的孩子，真的是運氣問題，不過真的發作起來的時候，還是帶出去冷靜比較好一點」



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