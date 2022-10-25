兩歲女兒鼻孔塞了ＯＯ 即時入急症室 何基佑親述入急症室經歷

意外總是預防不到，即使多細心照顧小朋友也會遇到意外。有一天，外傭姐姐發現何基佑兩歲多女兒鼻孔內有綠色礙物，他們隨即帶她到急症室求診。以下內容轉自「何基佑超級奶爸TV」Youtube 頻道，內容包括遇到意外時如何處理、到急症室的流程，以及醫生的處理手法。



外傭姐姐發現妹妹鼻孔內有綠色異物

在周六晚上，外傭姐姐替兩歲多女兒洗澡，隨即發現她的鼻孔內有綠色異物。何基佑便利用電筒來照明鼻孔情況，其後發現綠色礙物屬於一件硬物，不是分泌物。

即是妹妹將一些硬物塞到鼻孔內，不過她就沒有異樣。何基佑回想當天曾帶妹妹到處遊玩、飲食，直言妹妹是「訓得、食得」。當天只發現妹妹流了少許鼻涕，原以為是轉天季所致，所以就沒有特別理會。

兩大原因令他們決定先到公立醫院

何基佑與太太就此感到十分緊張，立即致電醫生朋友查詢如何處理，隨後得出結論是到醫院找出異物便可。他們此時就想應去公立或是私人醫院，因為他們也有替孩子買保險，這也是到醫院前要考慮的事。但基於兩個原因，他們決定先到公立醫院。

原因一：地理上近醫院



原因就是快些到醫院處理異物，其次就是留院、往來探妹妹時比較方便。

原因二：塞入異物情況常見，普通公立醫院也能處理

小朋友將異物塞到耳朵、鼻孔內都是常見之事，一般醫院也能解決。





基於當時疫情情況 等待十分鐘已經可以看醫生

當時疫情情況不嚴重，等候人數約五人，約五分鐘時已有職員幫忙量體溫、量血壓，約十分鐘已經可以看醫生。經檢查後，醫生就立即替妹妹處理。此時將妹妹安置在急症室後的一張床，再用鉗子幫妹妹取出異物。

基於當時疫情情況 等待十分鐘已經可以看醫生 （示意圖) （圖／photoAC）

兩歲女兒難以冷靜 父母、護士、醫生聯手才能令妹妹躺在床上進行手術

女兒當下難以冷靜，更掙扎起來。媽媽在旁安撫，爸爸要按著她在床上，護士再拿電筒，才令醫生開始將妹妹鼻孔異物取出。

不過過程中亦沒有那麼順利，因為硬物細小、光滑，難以一下子用鉗子夾出來。第一次取出時不成功，妹妹鼻孔更流出血絲。其後再嘗試兩次也未曾成功。

突然，醫生發現異物消失，相信妹妹將異物吞下。不過，細小部件能被小朋友排出來，何基佑直言情況「不是最理想，亦不是最壞」。

相信妹妹已將異物吞下 隨後安排照 X 光

照X光整個過程約30分鐘，但發現異物並不處於口腔內或胃裡。於是，醫生再次用電筒照向妹妹的鼻孔，發現原來仍在鼻孔內。

但醫生表示那打素醫院沒有耳鼻喉科，一般情況下要召救護車到威爾斯醫院處理。

（示意圖) （圖／photoAC）

情況有變 需轉到有耳鼻喉的醫院處理事件

何基佑生怕孩子沒有耐性，於是哄女兒即將上這架車輛到別間醫院「我哋一陣坐呢架車呀，你想唔想坐?」，妹妹回答「想呀！」。當救護員到達時，表現友善，不過妹妹到車上就坐時就感到害怕，但都沒有辦法，唯有盡量哄孩子冷靜或分散注意力。

爸爸安撫孩子上救護車 圖/何基佑超級奶爸TV

家長注意：自行駕車到醫院，以及召救護車到醫院處理不一

原來自行駕車到威爾斯醫院，與坐救護車到醫院程序不同。自行駕車的話，是需要重新排隊，不能直接上房（留醫)。

若應醫生安排經救護車到醫院，過程可省略很多等候時間。所以他們到達威爾斯時，先在櫃台處理程序，其後便立即上房（有床位)，待耳鼻喉醫生安排手術。

醫生警告：吞到氣門就不妙了

醫生便到房間向他們解釋情況，如果吞到食道就沒有問題，能夠排出來。若然吞到氣門就不妙了，屬於嚴重事故。但仍然要進行手術將異物取出，不能讓異物流入體內。

醫護人員帶妹妹到手術室，並用布及大型魔術貼約束衣物穩定妹妹位置，雖然未有事前知會家長，但他們認為是必要的。因為小朋友必然會掙扎，穩定她是非常重要的。

他們坐在手術室外是非常緊張，因聽到妹妹喊得很激動，並大嗌「很害怕」、「不開心」，接著就是醫護人士的安撫聲音。

約十分鐘後左右，手術順利完成。他們便立即安撫妹妹，並查看其異物。

異物竟然是小朋友愛玩之物？

異物就是小朋友常玩的LEGO，而他們亦是時刻提醒小朋友不要將東西塞內鼻孔及嘴巴裡。

他追溯前陣子，有一晚妹妹突然流鼻涕，相信是這異物刺激她鼻孔內的分泌。而事件由來應是妹妹背著他們玩玩具，雖然被哥哥喝止不要將玩具放入嘴巴，但她竟是向鼻孔塞了玩具。

異物竟然是小朋友愛玩之物 圖／何基佑超級奶爸TV

異物竟然是小朋友愛玩之物 圖／何基佑超級奶爸TV

向外傭姐姐、醫護人員致意

何基佑表示整個過程獲得救護人員專業意見及指導，以致女兒鼻孔內的異物成功取出。過程中女兒因害怕而掙扎或叫喊，感謝救護人員也幫忙安撫她。

他補充說同時也很感謝外傭姐姐的細心，因為她仔細查看孩子才發現這個問題，若問題未能察覺，生怕會出現其他問題。因塞入異物後，妹妹並沒有異樣或不適，如常進行日常生活。多得外傭發現才能解困。

何基佑：意外就是難以預測，但家長切忽掉以輕心

他表示難以將兒子及女兒玩的玩具完全分開，不能只讓哥哥玩而不讓女兒玩，家長只好盡量小心。

本文獲「何基佑超級奶爸TV」頻道授權轉載