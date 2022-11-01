家居安全｜掃風掃出驚嚇來？媽媽為女兒拍背　怎知她竟吐出圖釘

小嬰兒喝完奶露出滿足面容，媽媽接着輕輕幫寶貝拍着背，是多麼幸福的時刻，而寶寶有嗝吐奶也是經常發生，媽媽們見怪不怪，但若吐出了圖釘呢？



寶寶喝完奶脹氣稀鬆平常，此時僅需媽媽幫忙拍拍背，通常就能順利打出嗝。有時爸爸媽媽們忘了拍嗝、或嗝沒打出來，小嬰兒就有可能會有吐奶狀況。

寶寶沒哭沒鬧，竟忽然吐出一顆圖釘，真的嚇壞人！（按圖了解）

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早前大陸湖南有一位媽媽，以為9個月大的寶寶要吐奶，趕緊為他拍背，沒想到寶寶咳一咳竟吐出一根尖銳圖釘，讓媽媽當場嚇傻，趕緊送醫。

家中暗藏危機，時刻都必須注意

全職媽媽儘管一天24小時，貼身照顧小寶寶，但仍有偶爾不小心疏忽的時候，像是忍不住上廁所、轉個身拿東西一時失神，或是以為寶寶就在腳邊很安全，但其實看似無害的家中，其實隱藏着許多危險；尤其小寶寶處於口慾期，看到甚麼就往嘴裏吞，用以探索世界。

而湖南這位媽媽將寶寶送醫後，經檢查異物已完全吐出，且嘔吐物無血絲，寶寶目前情況穩定。媽媽事後也展示這枚圖釘，原來是在棉被固定器（防止被套和棉芯分離）上的，一般情況下，要用專業的取針器才能取下，沒想到小寶貝竟能咬下來！但如此尖銳的東西放在被子上，也令人看得膽戰心驚。

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網友：只有妳想不到，沒有他們做不到！

網友留言：

．「太危險了！」

．「這種東西我有孩子以後是從來不會用的。只有你想不到，沒有他們做不到」

．「我奶奶的被子就是拿這種釘，我說針會跑出來她硬說不會，我就不讓我兒子去她房間了，後來真的有針掉出來，她才拆掉」

．「天哪，我一個大人都不好用被子固定器，那個針那麼長，扎到了還得了！」



也有網友分享：

．「它會自動脫落的，我之前被扎過frown」

．「小時候躺床上，看着手上金黄色的玻璃彈珠發呆，然後失手掉進嘴裏，就這麼咽下去了......」

．「我家七個月的孩子，甚麼不能吃他就越想吃，越危險越不害怕cry」



小編目前也有9個月大的女寶，之前她跟我玩露出好可愛的微笑，我看到她嘴裏灰灰的，好像有東西，一掏竟然是哥哥玩具車的塑膠輪胎皮！還有一次她不小心從床上滾下大哭，我正要抱起時發現，她嘴裏半含着之前為保平安丟在地上的一元銅板，嚇得媽媽冷汗直流。

當妳以為自己已經很小心了，但許多意外就是發生在那關鍵幾秒時間，真的時刻都不能鬆懈，只能說媽媽們辛苦了啊！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：9月大寶寶快吐奶媽媽輕拍背，下秒咳出圖釘嚇壞急送醫！】