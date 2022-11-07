中銀香港與劍總攜手發掘小劍神 社區同樂日免費劍擊初體驗

香港代表隊在去年的東京奧運創下歷史性佳績，花劍港隊代表張家朗更勇奪本港史上第二面奧運金牌。隨即在本港掀起一股劍擊熱潮，不少小朋友都想體驗劍擊好玩之處。中國銀行（香港）及香港劍擊總會攜手「中銀青少年發展計劃──中銀劍擊社區紛Fun同樂日」，吸引超過區內逾千名劍擊愛好者前來試玩，十分熱鬧！



為配合「中銀香港義工週」，中銀香港逾40位義工更義不容辭到場支持協助活動，並為在場參加者打氣歡呼，與場內大小朋友打成一片。

由中國銀行（香港）及香港劍擊總會攜手舉辦的「中銀青少年發展計劃──中銀劍擊社區紛Fun同樂日」於11月6日在馬鞍山保良局雨川小學順利舉行。活動以劍擊初體驗為主題，吸引超過區內逾千名劍擊愛好者前來試玩。場內設有多個以劍擊訓練為基礎的遊戲攤位及劍擊學堂，讓一眾小朋友進行劍擊能力大挑戰，在遊戲中提升準繩度、手眼協調、肌肉力量等水平之餘，更有助發掘他們的劍擊潛能，鼓勵他們勇於嘗試，努力成為下一個未來小劍神。為配合「中銀香港義工週」，中銀香港逾40位義工更義不容辭到場支持協助活動，並為在場參加者打氣歡呼，與場內大小朋友打成一片。

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三位劍擊運動員羅浩天（左）、林衍蕙（中）及黎嘉俊（右）亦出席活動與保良局雨川小學劍擊校隊進行互動，傳授習劍心得之餘並送上鼓勵。

活動嘉賓包括香港劍擊總會主席楊穎新先生、中國銀行（香港）工商金融部總經理謝小玲女士、保良局雨川小學校監湯振傑先生、香港佩劍隊成員羅浩天先生、林衍蕙小姐以及香港重劍隊成員黎嘉俊先生。三位劍擊運動員亦分享他們於訓練過程中的苦與樂，並接受在場小朋友的提問。他們亦與保良局雨川小學劍擊校隊進行互動，以傳授習劍心得並送上鼓勵。

香港劍擊總會主席楊穎新先生冀活動可以讓小朋友發掘自己劍擊潛能，從而向劍擊的發展道路前進。

香港劍擊總會主席楊穎新先生表示：「我們與中銀香港攜手舉辦中銀青少年發展計劃，除了為14間受惠小學的四至六年級學生提供有系統的劍擊訓練，更計劃舉辦不同規模的體驗活動，讓一家大小可以一起進一步了解劍擊運動，而小朋友更可以體驗劍擊樂趣，並發掘自己劍擊潛能，從而向劍擊的發展道路前進。」

中國銀行（香港）工商金融部總經理謝小玲女士鼓勵學生們勇於挑戰、永不放棄！

中國銀行（香港）工商金融部總經理謝小玲女士表示：「中銀青少年發展計劃希望將香港劍撃運動帶入不同地區及階層。因此，中銀香港在提供器材及專業技術支援之外，亦為學童提供不同機會接觸劍撃，讓他們從小建立基礎，在鍛鍊體格及技巧的同時，鼓勵他們勇於挑戰、永不放棄，透過劍擊運動提升抗逆與抗壓能力，並積極探索個人發展路向。」

「中銀青少年發展計劃」由中銀香港及香港劍擊總會攜手合作，將香港劍撃運動帶入不同地區及階層，特別是來自弱勢社群的學生，透過器材及專業技術支援，協助學校投入劍撃運動行列。計劃以本港小學四至六年級學生爲對象，透過有系統的劍擊訓練，提升香港青少年對運動的興趣及加強恆常運動的習慣，培育青少年的團體精神，並推廣身心健康、團隊合作等正面訊息。