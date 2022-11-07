中銀香港與劍總攜手發掘小劍神 社區同樂日免費劍擊初體驗
香港代表隊在去年的東京奧運創下歷史性佳績，花劍港隊代表張家朗更勇奪本港史上第二面奧運金牌。隨即在本港掀起一股劍擊熱潮，不少小朋友都想體驗劍擊好玩之處。中國銀行（香港）及香港劍擊總會攜手「中銀青少年發展計劃──中銀劍擊社區紛Fun同樂日」，吸引超過區內逾千名劍擊愛好者前來試玩，十分熱鬧！
由中國銀行（香港）及香港劍擊總會攜手舉辦的「中銀青少年發展計劃──中銀劍擊社區紛Fun同樂日」於11月6日在馬鞍山保良局雨川小學順利舉行。活動以劍擊初體驗為主題，吸引超過區內逾千名劍擊愛好者前來試玩。場內設有多個以劍擊訓練為基礎的遊戲攤位及劍擊學堂，讓一眾小朋友進行劍擊能力大挑戰，在遊戲中提升準繩度、手眼協調、肌肉力量等水平之餘，更有助發掘他們的劍擊潛能，鼓勵他們勇於嘗試，努力成為下一個未來小劍神。為配合「中銀香港義工週」，中銀香港逾40位義工更義不容辭到場支持協助活動，並為在場參加者打氣歡呼，與場內大小朋友打成一片。
活動嘉賓包括香港劍擊總會主席楊穎新先生、中國銀行（香港）工商金融部總經理謝小玲女士、保良局雨川小學校監湯振傑先生、香港佩劍隊成員羅浩天先生、林衍蕙小姐以及香港重劍隊成員黎嘉俊先生。三位劍擊運動員亦分享他們於訓練過程中的苦與樂，並接受在場小朋友的提問。他們亦與保良局雨川小學劍擊校隊進行互動，以傳授習劍心得並送上鼓勵。
香港劍擊總會主席楊穎新先生表示：「我們與中銀香港攜手舉辦中銀青少年發展計劃，除了為14間受惠小學的四至六年級學生提供有系統的劍擊訓練，更計劃舉辦不同規模的體驗活動，讓一家大小可以一起進一步了解劍擊運動，而小朋友更可以體驗劍擊樂趣，並發掘自己劍擊潛能，從而向劍擊的發展道路前進。」
中國銀行（香港）工商金融部總經理謝小玲女士表示：「中銀青少年發展計劃希望將香港劍撃運動帶入不同地區及階層。因此，中銀香港在提供器材及專業技術支援之外，亦為學童提供不同機會接觸劍撃，讓他們從小建立基礎，在鍛鍊體格及技巧的同時，鼓勵他們勇於挑戰、永不放棄，透過劍擊運動提升抗逆與抗壓能力，並積極探索個人發展路向。」
「中銀青少年發展計劃」由中銀香港及香港劍擊總會攜手合作，將香港劍撃運動帶入不同地區及階層，特別是來自弱勢社群的學生，透過器材及專業技術支援，協助學校投入劍撃運動行列。計劃以本港小學四至六年級學生爲對象，透過有系統的劍擊訓練，提升香港青少年對運動的興趣及加強恆常運動的習慣，培育青少年的團體精神，並推廣身心健康、團隊合作等正面訊息。