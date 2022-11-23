親子食譜｜迷你版合桃酥 輕鬆5個步驟就整到！

聖誕節整作甚麼食物好呢？哪些食譜可以與孩子共同下廚？如果親朋好友相聚，總要有些烘焙食物在桌上。這次推介迷你版合桃酥食譜，絕對符合聖誕親子食譜要求，簡單、材料不多，烘焙後香氣四溢，非常吸引。

資料來源：Cobe Baking



【迷你合桃酥】材料

豬油 84g

砂糖 60g

全蛋液 50g

梳打粉 1.2g

低筋麵粉 164g

合桃酥製作方法

1. 將豬油放入打蛋盤，加入砂糖，用手動打蛋器打鬆及拌勻

2. 全蛋液分2次加入並拌勻至完全混合

3. 篩入低筋麵粉及梳打粉，用膠刮刀拌勻至看不見粉粒，再蓋上保鮮紙或乾布靜止15分鐘（麵團此時比較軟身，靜止一陣後會改變狀態，這就會比較容易操作）

4. 如整作迷你版，約每粒6g麵團滾圓，再放上烘焙紙上，然後在中暗位置用手指按出一個洞位。每粒需要保持社交距離！

5. 預熱焗爐160度5分鐘，麵團掃上蛋液，再放上一粒合桃或杏仁，放中層焗160度16分鐘（如用氣炸鍋，預熱150度5分鐘，氣炸150度15分鐘，再反轉5分鐘）

合桃酥貼士

這份量能做60塊迷你版合桃酥，約6g一粒，大家可因為自己喜歡大小再決定尺寸



如不用豬油，可用無鹽牛油代替，但是成品的口感味道像曲奇餅

《圖片及資料獲Cobe Baking授權轉載》