過時過節｜睇戲慶結婚週年 鄧明儀反思親子溝通一家人就係咁簡單

結婚21周年紀念睇首映,多謝電影公司送我呂爵安和盧瀚霆作乳白石婚禮物。常言道,兩個人相愛容易相處難,決定走在一起再加生兒育女,還有柴米油鹽供樓教養等等問題,步步為營或且行且珍惜走過紙婚、棉婚、絲婚、象牙婚、陶器婚...... 原來要到25周年的銀婚才稱得上堅固,才算是婚後的第一個大慶典。

編按:本文作者為資深傳媒人鄧明儀



繼《飯氣攻心》講「團圓」及「家人」之後,最新本土電影《過時.過節》圍繞著一場八年前後的「冬至晚飯」,說一個「家家有本難念的經」的故事,恍若訴說著你我他的香港人故事(電影英文名HKFamily),人人都總有一個耐人尋味的共鳴位。「每個人都會喺電影入面,喺一眾角色身上,搵到自己嘅影子,或者對屋企人嘅投射。」導演曾慶宏說。

(FB圖片)

這頭家的每個角色都被演繹得錐心刺骨的隱隱作痛,影帝影后演失敗父母演得淋漓盡致,呂爵安擺脫大叔的愛演固執青年讓人驚喜,談善言及袁澧林這對表姐妹美麗清純自然得討人歡喜,加上老戲骨馮素波演活「每個家都總一個這樣的婆婆」,六個人都在碎碎念的告訴你:如果你常常嫌家裏的人麻煩,看罷這部電影,你會慶幸他/她還會來找你麻煩!

片末以Edan主唱的《攀上天梯的螞蟻》作圓場,讓我很想念在天家的爺爺嫲嫲,眼角不甘被沾濕,「傾偈 一秒鐘都激到暴斃,換來只有各自冷漠疏遠挫敗賭氣樣樣齊,地位相隔一堆失控事例,問誰可以決定你在擺布我在聽教的崗位,無謂延續了吧這種關係,無奈頹下去卻死得不徹底,往事我早已作廢,然而此刻的心頭如同螞蟻......」

可幸電影有個留白的大團圓結局,讓我帶著暖暖的心情離場,然後老夫老妻手牽手漫步漫步到附近太安樓掃街,沒有鮮花沒有燭光晚餐,煎釀三寶加XO醬炒腸粉當結婚周年晚餐,就正如電影經常出現的一句對白,「就係咁簡單咋嘛!」一家人,齊齊整整,在一起,就係咁簡單!

(受訪者提供)

作者簡介

鄧明儀為本港資深傳媒人、大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM),視兒子為平生唯一的傑作。

鄧明儀(受訪者提供)

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」