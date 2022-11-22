過時過節｜睇戲慶結婚週年 鄧明儀反思親子溝通一家人就係咁簡單

結婚21周年紀念睇首映，多謝電影公司送我呂爵安和盧瀚霆作乳白石婚禮物。常言道，兩個人相愛容易相處難，決定走在一起再加生兒育女，還有柴米油鹽供樓教養等等問題，步步為營或且行且珍惜走過紙婚、棉婚、絲婚、象牙婚、陶器婚...... 原來要到25周年的銀婚才稱得上堅固，才算是婚後的第一個大慶典。

編按：本文作者為資深傳媒人鄧明儀



繼《飯氣攻心》講「團圓」及「家人」之後，最新本土電影《過時．過節》圍繞著一場八年前後的「冬至晚飯」，說一個「家家有本難念的經」的故事，恍若訴說著你我他的香港人故事（電影英文名HKFamily），人人都總有一個耐人尋味的共鳴位。「每個人都會喺電影入面，喺一眾角色身上，搵到自己嘅影子，或者對屋企人嘅投射。」導演曾慶宏說。

（FB圖片）

這頭家的每個角色都被演繹得錐心刺骨的隱隱作痛，影帝影后演失敗父母演得淋漓盡致，呂爵安擺脫大叔的愛演固執青年讓人驚喜，談善言及袁澧林這對表姐妹美麗清純自然得討人歡喜，加上老戲骨馮素波演活「每個家都總一個這樣的婆婆」，六個人都在碎碎念的告訴你：如果你常常嫌家裏的人麻煩，看罷這部電影，你會慶幸他／她還會來找你麻煩！

片末以Edan主唱的《攀上天梯的螞蟻》作圓場，讓我很想念在天家的爺爺嫲嫲，眼角不甘被沾濕，「傾偈 一秒鐘都激到暴斃，換來只有各自冷漠疏遠挫敗賭氣樣樣齊，地位相隔一堆失控事例，問誰可以決定你在擺布我在聽教的崗位，無謂延續了吧這種關係，無奈頹下去卻死得不徹底，往事我早已作廢，然而此刻的心頭如同螞蟻......」

可幸電影有個留白的大團圓結局，讓我帶著暖暖的心情離場，然後老夫老妻手牽手漫步漫步到附近太安樓掃街，沒有鮮花沒有燭光晚餐，煎釀三寶加XO醬炒腸粉當結婚周年晚餐，就正如電影經常出現的一句對白，「就係咁簡單咋嘛！」一家人，齊齊整整，在一起，就係咁簡單！

（受訪者提供）

作者簡介

鄧明儀為本港資深傳媒人、大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood （HKIM），視兒子為平生唯一的傑作。

鄧明儀（受訪者提供）

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」