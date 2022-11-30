兒子沉迷打機　父母休學讓他每天強制玩16小時　3日後見驚人成效

許多孩童接觸線上遊戲後無法自拔，影響到課業與正常生活，令家長非常頭痛。



中國湖北武漢有一對爸媽，爲了整治沉迷電動的8歲兒子，主動和老師商量讓孩子「休學打遊戲」，不僅替兒子制定嚴格的打遊戲計劃及KPI（關鍵績效指標），每天還要打滿16小時，沒想到才執行第三天就有「驚人成效」。

用計用得這麼精妙，這對爸媽實在厲害：（按圖了解）

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23日，據陸媒《星視頻》報道，有一個就讀小學三年級的8歲男童，因沉迷電玩不想繼續上學，自己和老師溝通半小時，不管老師怎麼引導也不為所動，堅持：「不學了，我要玩！」男童的媽媽和老師討論後，向學校請假一周，讓他在家專心打遊戲。爸媽替他制定嚴格的打遊戲計劃，要求每天要玩夠16小時，並在中午和晚上對遊戲戰績進行復盤、總結，三餐按時吃過時不候。

放下學習包袱後，兒子第一天非常興奮，從下午3點半玩到半夜12點整，中間只出房間10分鐘，隨意吃幾口飯又迫不及待接着打遊戲。第二天不到7點就起床，準時坐在桌前開始一天的遊戲，到了第三天，兒子已經受不了，崩潰了四次，爸媽表示，透過這個循環希望孩子體驗到「打遊戲也不是那麼簡單的事」。

新聞曝光，網民紛紛讚賞回應：

．「這也不失為一種教育孩子的好方法」

．「這家長也是懂遊戲的，居然還制定KPI考核加復盤」

．「當一件事成了任務就沒有樂趣了」

．「連續玩一個月吧，效果會明顯點，以後看到遊戲都想吐」

．「非常科學的辦法，我實施過，孩子現在對游戲沒任何興趣」



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