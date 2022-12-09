運動肌力UP！寶寶百味兒童多元活力營養沖劑為孩子提供額外營養

小朋友健康快樂成長是每一位家長的心願！香港註冊營養師爸爸陳國賓(Leslie)研發「兒童多元活力營養沖劑」，新產品能快速恢復體力及身體水平衡，減低運動後疲勞，同時為孩子們再充電，讓學習表現事倍功半。新產品能快速恢復體力及身體水平衡，減低運動後疲勞，為寶寶們更容易獲得更多額外營養補充，除了「HEALTHY TUMMY HAPPY BABY」還希望與孩子一起實行「Drink For RED」(Recover, Enhance, Develop)！



寶寶百味專注研發產品，並以孩子健康成長並鼓勵孩子多做運動為首要目標，給予家長們最好選擇並成為大家的好伙伴。品牌於十二月推出全新系列的「兒童多元活力營養沖劑」，經多年科研及臨床試驗，植物性來源，產品無過敏感原配方(無麩質) ，不含人造色素，不含咖啡因及興奮劑來刺激中央神經，令家長及孩子食得有效而安心。低糖葡萄柚味入口更清新，適合一歲至十二歲孩子們飲用。

提升運動耐力及運動表現 降低體內脂肪、增加肌肉量

多元活力營養沖劑專為運動而生，採用的專利益生菌經過十年的開發及研究證實具有：強化運動表現和改善肌肉組織的作用，是目前世界首創「能直接增強運動表現」的乳酸菌，其增肌質量減脂、增強運動表現的效果，功效更取得美國專利的食品安全認證。

專利益生菌減低乳酸菌在人體內積堆，有助減低運動後疲倦、補充電解質，同時幫助體力恢復及水平衡。有效提升肌肉、運動耐力表現，令兒童更有活力和原動力。沖劑所採用的專利運動益生菌根據人體試驗的結果，皆驗證食用該益生菌長達六周以上，對於喜好運動族群具有提升運動表現的效果，運動耐力時間增加 32.8%，左右手握力增加 8.7-12.5%，大大提升爆發力。

小朋友耐力UP！快速恢復體力及身體水平衡

「多元活力營養沖劑」每包含 150 億美國專利高活性植物乳桿運動益生菌，及取自無污染深層海水電解質，幫助孩子提升運動耐力，快速恢復體力及身體水平衡，減低運動後或課堂後的疲勞 ! 為每天行程爆滿的都市小孩加添活力、耐力及能量之餘更額外添加小朋友日常缺乏之活力營養元素 - 碘、鈣、維生素 D、鐵，讓孩子隨時隨地吸收必須的營養元素，把活力帶上身。

「碘」和「鐵」在兒童發育進程中有是必要的微量元素，身體不能自行製造而需要每天額外補充！據統計， 香港有一半的兒童缺碘。兒童如長期缺碘，會容易覺得疲倦、怕冷、影響甲狀腺及智力功能，也會因為代謝變慢容易變胖影響肌肉及組織生長。而鐵有助細胞能量轉移，有助發展腦部及集中力。飲用多元活力營養沖劑達六星期，血清中氨濃度及乳酸濃度顯著減低，有效地降低疲勞感，透過飲用多元活力營養沖劑補充無污染深層海水電解質，幫助肌肉合成有助體內調節及提升耐力表現，不但啟動能量，為孩子們再充電，同時地補充多元營養素「碘」和「鐵」，讓學習表現事倍功半，贏在起跑線！

150 億美國專利高活性植物乳桿運動益生菌 輕易打造黃金身體

人體有 70%的免疫力來自腸道，99%的營養由腸道吸收，所以腸胃健康是身體健康關鍵。有研究發現，腸道菌群與骨骼肌之間具有交互作用，會進一步影響運動表現和能量代謝。因此適當補充益生菌，不僅能維持腸道菌相的平衡，亦能增進宿主的運動表現。多元活力營養沖劑有 150 億美國專利益生菌保證，沖劑再加入活力營養素 - 「維生素 D」及「鈣」加強兒童發育中的免疫系統，透過優質腸道環境再配合益菌令骨骼肌質量增加從而支援骨骼發展，同時加強對鈣質吸收並打造小朋友黃金身體！益生菌是高耐胃酸與高耐膽鹽，具幫助消化、改善便秘及腹瀉效果，耐胃酸與膽汁，能存活和繁殖於腸道內、改善受損之腸道黏膜、平衡腸道菌相、及抑制壞菌滋長等。更有助強化腸道微生態，維護腸道健康。

透過調節腸道菌群，將脂肪代謝成短鏈脂肪酸，增加能量的轉換率，提升生理機能。最重要的是能大幅增加第一型肌纖維的含量，有助於有氧運動和耐力型運動的表現，如慢跑、腳踏車等。

三效合一 易攜方便

運動前後飲用是黃金吸收期，提升肌力、耐力表現，有助即恢復時體力及水平衡；上學前後也是補充多元營養素最佳時間，再次精力充沛地學習並更投入且享受於學習過程；晚間溫習做功課時，靜悄悄強化腸道及骨骼系統，提昇活力使小朋友耐力及活力滿滿贏在起跑線！

「多元活力營養沖劑」每盒含15包，建議零售價$165。點擊了解更多：http://bit.ly/3VACsSD

香港註冊營養師爸爸陳國賓(Leslie)利用十多年嬰幼兒營養教育經驗，加上作為三個孩子的爸爸，憑個人湊仔心得於2015年創立的「華人營養師嬰幼兒食品品牌」。目標是為本地家長提供適合東方人體質及發育需要的天然有機輔食選擇, 協助家長照顧嬰幼兒營養需要, 做到「健康飲食-從第一口食物開始」！