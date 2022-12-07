聖誕節│8大聖誕蛋糕推介 雪糕蛋糕、迪士尼主題、親子DIY限定套裝

不少家長喜歡在聖誕節開派出對，讓小朋友可以與親朋好友聚在一起玩遊戲，享受美食，而派對當然不少得聖誕蛋糕，不但為節日增添氣氛，更是打卡、影大合照必備。我們整合8間人氣餅店及酒店今年推出的聖誕蛋糕款式，有人氣

更有連3歲小朋友都整到的日式DIY聖誕限定手作蛋糕套裝，既好味又好玩!

外形充滿特色，適合打卡，也為各大派對增添聖誕氣氛與一份暖意。

A-1 bakery



在日本的聖誕節吃蛋糕已成為多年來的傳統習俗，所以都被稱為「蛋糕節」，A-1 bakery於今個聖誕節推出了五款日本傳統的蛋糕：童真聖誕村(芒果熱情果蛋糕)、歡樂聖誕孖寶(比利時生朱古力蛋糕)、Atelier Gute 聖誕樂園(日本甜王士多啤梨千層蛋糕)、冬日の森(宇治抹茶樹頭卷蛋)及【網上限量版】響樂聖誕(紅寶石朱古力蛋糕)，鬆軟綿密的蛋糕配上細滑幼膩的鮮忌廉，日本師傅更保留了最日式聖誕蛋糕的傳統原味。但凡網購店取，A-1會員可享專屬購物禮遇，紅卡會員9折、銀卡會員85折。

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日式DIY聖誕限定手作蛋糕套裝



相信之前有玩過A-1 bakery手作蛋糕套裝的朋友都知道，雖然是DIY，但蛋糕餅底及「靈魂食材」忌廉的味道與餅店現買蛋糕水準接近，所以之前也是火速售罄。今次趁聖誕再新推出嘅Cakestmas手作蛋糕套裝，入面除了有濃香美味的朱古力海綿蛋糕之外，更有多款色彩繽紛的配料及精美的聖誕裝飾，套裝內已齊備圖文並茂的說明書，小朋友都可以看得懂製作方法。所有食材(水果除外)及工具，媽媽不用再花時間準備材料。由於不用焗爐都可以做到，連未夠3歲的小朋友也能輕易製作出充滿氣氛的聖誕蛋糕，是絕對適合親子的節日活動。(A-1 bakery 網店訂購)

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Häagen-Dazs



Häagen-Dazs今年以「BE MY JOY」為主題，推出兩款全新限定雪糕蛋糕「幸福聖誕樹」及「聖誕小鹿」，造型均滿載聖誕氣氛，必定能成為派對焦點。另外，同步推出紅絲絨芝士蛋糕口味雪糕，是冬日限定甜點，開聖誕派對時享用更添歡欣的氣氛。

同步推出聖誕限定夢幻口味「紅絲絨芝士蛋糕雪糕」，將紅絲絨軟心醬拌入以特選軟滑芝士調製的香濃幼滑雪糕，搭配香脆可口的紅絲絨朱古力脆粒，多種豐富香甜口感完美融合，入口香醇濃郁，質感細滑輕盈，誘惑的紅絲絨芝士蛋糕瞬間觸動味蕾，令人一試著迷。

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東海堂アローム X 多啦A夢



「多啦A夢x東海堂アローム」主題蛋糕 —「閃爍聖誕」，多啦A夢 化身閃爍聖誕樹造型發光擺設，配以聖誕樹頭設計的草莓黑森林蛋糕，與你迎接閃亮派對，帶你走進「夢幻小屋」，再使出縮小電筒、記憶麵包一系列法寶，過個淘氣的節日體驗。另推出和風限量版層層疊陶瓷甜品杯，3款口味有草莓、芒果及朱古力，儲齊3款可以層層疊起，再合併成獨特的圖案，極具收藏價值及實用性。此外，購買任何多啦A夢產品，即可以$259換購聖誕限定之 多啦A夢 小夜燈， 多啦A夢 嘴嘟嘟悠閒地躺於雲上賞星，造型超萌爆燈。粉絲們一定不能錯過這次與 多啦A夢 共渡閃耀璀璨聖誕的機會。由即日起至2022年12月19日，東海堂會員優先訂購聖誕特定款式蛋糕更可享85折！

「クリスマスの森の冒険」蛋糕系列



今年聖誕，東海堂アローム亦推出了「クリスマスの森の冒険」系列，歷險薑餅人將闖進神祕的森林國度和大家展開一段驚奇探險之旅，穿梭銀白世界、走進黃金秘境，一邊歡舞嬉戲，一邊忙著籌備一場森林美食盛典，齊來歡度聖誕，享受最甜美的瞬間。系列合共5款蛋糕及3款甜品，立即前往 東海堂アローム盡情挑選喜愛的蛋糕及甜品，過個愉快、充滿童趣的聖誕！ 由即日起至2022年12月19日，東海堂會員優先訂購聖誕特定款式蛋糕更可享85折！

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美心西餅迪士尼聖誕系列



《幻想曲》慶祝蛋糕兩層的造型別緻罕見，頂層更附上米奇魔法師造型發光玩具燈，全人手造訂購蛋糕，限量發售300個。另外亦有三款迪士尼角色造型蛋糕及甜品：氣氛十足的 米奇與好友款聖誕朱古力蛋糕 配上可愛米奇米妮發光造型玩具；造型可愛的 史迪仔款雪屋雜果蛋糕 以時令鮮果配以幼滑鮮忌廉譜出幸福的聖誕滋味；鋼牙與大鼻款聖誕樹頭蛋糕 以綿密朱古力蛋糕配搭香脆榛子碎，口感層次十足。美心西餅也為大家準備米奇與米妮、史迪奇及三眼仔造型的聖誕雪球甜品杯，統一選用士多啤梨味雜果啫喱為基底，造型雪球甜品杯更可作聖誕樹裝飾。



聖誕禮物當然不能少，系列亦備有 米奇款飄雪毛氈、三眼仔款飄雪毛氈 一物兩用，原隻米奇公仔背着柔軟親膚毛氈。米奇與好友款保溫袋 容量大，冷熱食物均可保溫，更可裝原個美心迷你蛋糕盒或三個迪士尼系列聖誕雪球甜品杯。

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Magical Cake’smas奇妙聖誕蛋糕系列



另外，美心亦有充滿聖誕氣氛的蛋糕甜品，其中三款造型蛋糕趣緻可愛： 聖誕老人士多啤梨慕絲蛋糕 得意聖誕老人造型，頂層以雲呢拿味慕絲包裹着香甜士多啤梨醬、白朱古力杏仁脆脆配以紅絲絨蛋糕碎，口感豐富；可愛馴鹿造型的 美心mochi芒糍馴鹿蛋糕，夾著口感煙靭美心皇牌mochi；雪橇造型的 聖誕老人雪橇雜果蛋糕，配以時令鮮果，口感清爽美味。

奇華餅家聯乘「角落小夥伴」



奇華餅家與角落小夥伴再度合作，推出既夢幻又可愛的「角落小夥聖誕禮盒」及「角落小夥伴聖誕套裝」，另外，還推出一款聖誕經典紅綠色調的「聖誕小食禮盒」。「角落小夥伴聖誕禮盒」售價$78，以聖誕氣氛滿溢的水晶球設計為藍本，而角落小夥伴則穿著聖誕服飾，化身為小樂隊，包括喜歡溫暖的「白熊」、隱藏真正身份的「蜥蜴」、尋找自我的「企鵝？」、渴望被吃掉的「炸豬扒」、心思細膩的「貓」、不拘小節的「真蜥蜴」及充滿好奇心的「鼹鼠」，在漫天白雪的松樹林中，搖動手中的鈴鐺演奏著「叮叮噹～叮叮噹～」的聖誕樂曲；至於設計精緻、具收藏價值的禮盒內，則盛載著「企鵝？」造型的朱古力曲奇、「白熊」造型的牛油曲奇及朱古力鳥結糖。讓可愛呆萌、療癒感爆燈的角落小夥伴把幸福滋味散發至每個角落。

由即日起至12月25日期間親臨奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 購買任何奇華產品滿港幣或澳門幣50元，即可以優惠價港幣88元 (價值港幣148元) 或澳門幣90元 (價值澳門幣152元) 換購「角落小夥伴毛毯」乙張。禮品數量有限，勿失良機，立即換購。