與海綿寶寶汪汪隊過聖誕 9折搶TheWorldOfNickelodeon門票

各位爸爸媽媽為小朋友安排好聖誕節目了嗎?不如今個聖誕帶小朋友去「 The World Of Nickelodeon 特展香港站」玩轉12,000 呎親子遊樂場,與海綿寶寶、汪汪隊PAW Patrol等角色歡度聖誕!01會員更加有獨家優惠,即搶9折套票!



深受大小朋友喜愛的 Nickelodeon 動畫:SpongeBob SquarePants,PAW Patrol,Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles,Dora the Explorer 及 Bubble Guppies, 將首次齊集香港 The World Of Nickelodeon 特展,並於今年12月16日起進駐九龍灣國際展貿中心。

破天荒第一次以Nickelodeon五大動畫劇集為主題的大型特展,絕對適合一家大小共度歡樂時光!場內設有多個沉浸式體驗的遊玩設施,大家可盡情暢玩Jellyfish Hunt、Adventure Bay Fire Rescue、Ninja Challenge、Jungle Jump-a-thon等等!

The World Of Nickelodeon 特展內有不同互動性高的遊玩設施﹐其中Ninja Challenge讓小朋友化身成為忍者,運用小朋友的腦力加上手腳協調能力,挑戰不同的攀爬挑戰!

場內其中一個熱門遊樂設施Dora The Explorer 火車,是以角色Dora的探險故事為主題,小朋友可參與Dora的探險之旅,遊歷不同卡通場景,一起試試在場景中找出 Dora 的朋友們!另外小朋友還可以與海綿寶寶捉水母(Jellyfish Hunt)和 Bikini Bottom 海底城市大型泡泡派對、與英勇的PAW Patrol救火小隊一起出動,拯救冒險灣(Adventure Bay Fire Rescue)!小朋友與大人還有機會與Nickelodeon 卡通人物見面拍照,齊齊開 Party!

+ 9

立即計劃行程,把握機會與你喜愛的 Nickelodeon 動畫角色見面及拍照!01會員於2022年12月12日至18日期間,可以9折優惠快閃搶The World Of Nickelodeon 入場套票!

【按此立即搶門票!】

普通日子 - 成人(一位)+ 小童(一位): $357(原價:$396)

普通日子 - 成人(兩位): $303(原價:$336)

普通日子 - 成人(兩位)+ 小童(一位): $508(原價:$564)

特別日子 - 成人(一位)+ 小童(一位): $357(原價:$396)

特別日子 - 成人(兩位): $465(原價:$336)

特別日子 - 成人(兩位)+ 小童(一位): $508(原價:$564)

普通日子入場時段:

14:00 - 15:40

16:00 - 17:40

18:00 - 19:40

特別日子入場時段:

10:00 - 11:40

12:00 - 13:40

14:30 - 16:10

16:30 - 18:10

18:30 - 20:10

開放時間:

普通日子(不包括星期六、日、學校及公眾假期):14:00 - 19:40

特別日子(包括星期六、日、學校及公眾假期):10:00 - 20:10

*每節為100分鐘, 每節之間20分鐘為場內清潔及消毒。

團體限制:

成人 : 1.5米或以上

兒童 : 0.8米至1.49米

身高未滿0.8米小童免費入場

*特展規定一人一票,各票種設有身高限制,需按身高限制使用,身高0.8米至1.49米之入場人士不得使用成人門票進場;如購買成人門票供身高0.8米至1.49米小童使用,入場時須補回正價小童門票之差額。

*部分遊戲設施設有身高、年齡及體重限制,敬請遵照現場工作人員指示

費用包括:

所選日期、時段之電子門票(場內所有遊玩設施不收取任何額外費用)

費用不包括:

其他費用

更改及取消:

成功預訂此產品後,將不設退款。預訂後將不可更改日期。

使用方法:

- 使用時間為當地時間。

- 預訂成功後,01空間 會發送電子憑證 QR Code 至您的電子郵箱。 不論您預訂的門票份數,每個票種將會收到一個QR Code。(例:預訂成人2張及小童票3張,您將收到2個QR Code) 請於所選日期及時段準時到達展覽場地,並出示QR Code 驗證入場,門票僅限訂單已選時段入場,遲到亦不設補時。

- 每個 QR Code 只限使用一次,不設二次入場。

- 基於衛生及安全理由,所有賓客在場內參與指定活動時必須穿著全腳掌包裹的綿質襪子,主辦將拒絕未有穿著合符規格襪子的顧客參與指定活動,有需要之賓客可以到接待處購買襪子,每對為 HK$20。

點擊即睇「2022 聖誕親子好去處」↓↓↓