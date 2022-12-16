親子食譜｜懶人氣炸燒腩仔卜卜脆5步驟 免鋪粗鹽免上針新手都成功

小朋友愛吃脆卜卜燒腩仔，但家長又怕熱氣？自製氣炸燒腩仔就不怕多油！有港媽分享懶人氣炸燒腩仔食譜，材料及製作步驟都非常簡單，免鋪粗鹽免上針，就算平日少下廚藝也不怕失敗！

資料來源：月雨小屋



平時製作燒腩仔步驟繁複，既要鋪粗鹽，又要上針，令不少人都為之卻步，寧願「斬料」加餸。大家可參考以下氣炸燒腩仔食譜，做法簡單，免卻了複雜步驟。大家邀請親朋戚友時端出一道燒腩仔，絕對令人垂涎三尺！

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材料及醃料



五花腩

五香粉

鹽

糖

胡椒粉

白醋

做法



1.五花腩沖洗乾淨，用廚房紙索乾水份，於豬皮灑上一層鹽靜待10鐘，用廚房紙索乾豬皮水分，然後再重複一次

2.於五花腩切幾刀讓豬肉中間位置更入味，混合醃料後塗抹在豬五花肉的底部及側邊，記得要避開豬皮。

3.除了表皮，其餘五花肉用錫紙包裹起來

4.先在表皮掃上一層白醋，再灑上少許鹽讓表皮有少少鹹味。

5.表皮向上放置雪櫃冷藏24小時，讓表皮風乾

6.翌日取出五花腩，在豬皮掃上白醋，用100°C度氣炸40分鐘，烘乾豬皮水分

7.取出後在表皮上掃上一層油，再將溫度調200°C炸30分鐘，炸到表皮起泡就完成

相片及資料獲月雨小屋授權轉載

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