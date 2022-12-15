周日跌至8度 孩子睡覺忌用電暖氈 必學超保暖「三文治蓋被法」

最近氣溫驟降，天文台預測周末期間天氣顯著轉冷，風勢頗大，本周日（18日）及下周一（19日）市區氣溫將再降至8度左右，新界再低幾度。晚上氣溫進一步下降，不少家長都會為孩子保暖，惟兒科醫生提醒部分保暖產品並不適合兒童使用，家長或可參考有效的蓋被方法，助孩子在晚上溫暖入睡。



避免使用電暖氈

冬天晚上寒風凜凜，小朋友一不小心便容易着涼。除了為孩子添衣，不少家長都會利用電暖爐、電暖氈或暖貼等保暖產品助小朋友睡覺時保暖，但過度保暖或致反效果。兒科醫生陳欣永提醒，若小朋友過度保暖，導致體溫太高，會出現皮膚敏感、過熱或過焗而生病。

電暖氈雖有保暖作用，但陳醫生表示並不適合小朋友睡覺時使用。「小朋友睡到半夜覺得太熱時，卻無法撥開。」他補充指，小朋友年紀尚幼，缺乏足夠意識和能力關閉電暖氈電源，使用時或致體溫太高，繼而出現皮膚敏感、生熱痱，甚至發燒等情況。

photoAC圖片

用電暖爐令濕度下降 宜塗潤膚膏保濕

家長或可考慮利用電暖爐或暖風機，即使孩子睡覺時不慎踢開被子也不易着涼，不過醫生提醒出風位不宜直接吹向孩子。家長使用電暖爐或暖風機時，也要留意室内濕度會相對下降，家長可為孩子塗上潤膚膏，避免皮膚過分乾燥誘發濕疹。

留意蓋被次序 溫度可相差4度

蓋被方法和次序原來也會影響保暖程度。若家長希望找到適合為孩子蓋被保暖，可參考日本節目《教えてもらう前と後》經測試後的方法。該節目測試3種蓋被方法，發現數種蓋被先後順序的保暖效果不一，其中2種蓋被次序溫度更可相差4度。

不同蓋被先後順序，體感溫度可差4度！

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除了「三文治蓋被法」，日本睡眠名醫坪田聰曾教授4種提高寢具保暖效果的方法：

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