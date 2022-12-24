婚姻｜老公直認出軌更鼓勵老婆「出去玩」　網民勸「做這事」離婚

隨着兩性觀念越來越開放，現在有一群人推崇「開放式關係」，不介意另一伴有多名交往對象，但這套觀念並非所有人都能接受。



一名人妻哭訴，她表示丈夫坦承出軌，甚至支持多夫多妻制，驚吐「妳也出去玩」，枕邊人的毀三觀言論讓她崩潰「該怎麼辦」。

老公的道德底線低成這樣，試問當老婆的怎能接受：（按圖了解）

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一名人妻在「靠北婚姻2.0」匿名發文，她表示生產後老公向自己坦承，在懷二寶期間「都在出軌」，犯後甚至毫無罪惡感。

2寶媽表示，即使老公目前和外遇對象已無聯絡，他仍不想定下來、坦言支持多夫多妻制，甚至慫恿「妳也出去玩」。枕邊人的毀三觀言論令她難以接受，此外老么尚未滿1歲，讓這名人妻崩潰嘆道「該怎麼辦」。

帖文曝光後引起網民討論：

．「先找工作吧，然後再離婚」

．「套他話把這段話錄下來，之後妳要出去玩或是告民事訴訟都隨妳開心」

．「快離吧，哪天帶病回家傳染給妳」

．「絕對放生！努力過好自己和扶養孩子」

．「帶孩子離開，他已經沒救了」

．「記得要蒐證，所有的對談、通訊軟體內容、證物，都要留下來。不然上法院勝算不大」

．「直接離婚，犯罪且沒有悔意，這種人實在不好為他犧牲青春」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】