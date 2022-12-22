冬至6禁忌 湯圓忌吃單數免孤獨 新抱宜做一件事改善婆媳關係不和

今日(22日)就是冬至，「冬大過年」，不少家長也會跟隨習俗在這天帶同小朋友與長老及親友團聚一起吃團圓飯「做冬」，但原來「冬至」也有不少避諱。



台灣命理專家小孟老師日前在社交平台發文，指出冬至有六大禁忌，提醒大家要特別注意，避免冒犯神明，招來厄運，家長們記得提醒子女。

1. 湯圓忌吃單數

冬至吃湯圓一定要雙數不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿、成雙成對，添歲又添福。

冬至吃湯圓一定要雙數不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿、成雙成對，添歲又添福。

2. 晚上避免外出

由於冬至在古代人來說為鬼節，建議晚上9：00後大小朋友不要外出，外出可攜帶鹽。

冬至禁忌2: 晚上避免外出

3. 不宜熬夜晚睡

晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳，因冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛會影響來年運途。

冬至禁忌3. 不宜熬夜晚睡

4. 不宜返娘家

因冬至氣溫低寒，若媳婦回娘家途中感冒生病，回家後會傳染給年長長輩，加上冬天生病會更加嚴重，因此不建議在這天回娘家。

5. 忌吵架動怒

冬至為節氣變化之日，大小朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。

冬至禁忌5. 忌吵架動怒

6.忌房事

因氣溫較低陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。

台灣命理家楊登嵙也在專頁上分享8招冬至開運法，讓大家可一掃今年衰運、迎春接福好運來。



1.吃湯圓圓滿如意

冬至當天想要轉運，首要就是吃湯圓。而紅湯圓代表金，可招桃花、招人緣；白湯圓代表銀，可招財、旺事業。紅湯圓、白湯圓至少各一顆，湯圓象徵團圓、圓滿，讓你新的一年更加圓滿如意。

冬至宜吃紅、白湯圓。

2.吃餛飩增智慧

除了湯圓之外，還可以吃餛飩，楊登嵙說明，飩餛代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都可以順利換運，迎接各種嶄新能量。除此之外，對於學業不佳的學生們，也可以在冬至當天吃一碗餛飩，代表「混沌初開」增長智慧。

冬至宜吃餛飩增智慧，對於學業不佳的學生們，有「混沌初開」之意思。（圖片來源:TripPlus）

3.吃水餃旺財

水餃形狀如元寶，冬至吃水餃寓意財源廣進。

冬至吃水餃寓意財源廣進。（資料圖片 / 李賢華攝）

冬至一到，荃灣的民豐麵粉店，下午起已有一大班市民到來購賣水餃、湯丸，（資料圖片/梁煥敏攝）

4.吃豬腳麵線延壽、除晦氣

為人子女記得冬至當天要買豬腳麵線給父母親吃，盡孝道之外，也是為父母延壽、轉運、除晦氣。

為人子女記得冬至當天要買豬腳麵線給父母親吃，盡孝道之外，也是為父母延壽、轉運、除晦氣。(資料圖片)

5.進補好運氣

俗話說「冬至進補，春天打虎」，寒冬時節身體會消耗掉比平常更多的熱量，因此許多人會以高熱量的食品進補，冬至進補的食品以肉類為主，加上各種滋補的藥材燉煮。更能養精蓄銳、補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到。不過心血管疾病患者淺嚐取其意一頭也可。

俗話說「冬至進補，春天打虎」，冬至進補的食品以肉類為主，加上各種滋補的藥材燉煮。

6.買新鞋、新衣和諧順暢

冬至大如年，今年沒時間替雙親過節的子女們，不妨趁著冬至帶父母出外走走。楊登嵙也提醒，尤其如平時與奶奶關係一般的媳婦，可以在冬至這天送老爺奶奶一雙新鞋或新衣，有助改善婆媳關係。家庭和諧，運勢才能更順暢。

如果平時與奶奶關係一般的媳婦，可以在冬至這天送老爺奶奶一雙新鞋或新衣，有助改善婆媳關係。

7.拜祖先求興旺

周朝時代認為冬至是祭天的最佳時節，因為日屬陽、夜為陰，冬至後白日漸長，陽氣勃發，連天子也會選在冬至日舉行郊祀的典禮，並擺放湯圓在神桌上祭祀祖先，祈求保佑後代子孫興旺。

8.拜月老求姻緣

除了開運招財之外，冬至節吃湯圓還有團圓之意，「圓」亦為「緣」，未婚男女可利用冬至到月老廟祈求緣份，可先備妥五色絲線，即綠色、紅色、白色、黑色、黃色，分別代表東、南、西、北和中央五個方位及木、火、金、水、土五行，結成五色繩，到月老廟求月下老人賜良緣。

*風水命理並非精密科學，以上內容只供參考。