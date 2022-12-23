聖誕花汁液有毒│專家指兒童不慎觸碰 可引致皮膚紅腫發炎過敏痕癢

每年一到12月就會看到周圍聖誕花海一片，充滿節日氣氛。但有植物專家指出，聖誕花汁液有毒，提醒家長要避免小孩不慎觸碰，可引致皮膚紅腫發炎、過敏痕癢等症狀。



聖誕花又名「一品紅」、「聖誕紅」，是大戟科植物，由於大紅大綠的葉片相間，外觀色彩充滿聖誕節氣氛。台灣農業局綠美化環境景觀處早前指出， 在購買聖誕花時，儘量挑選紅葉較多的盆栽，紅的程度有8成以上，聖誕紅在葉子轉紅後，需要擺放在窗邊或照的到太陽等光線較多的地方，若放在室內太過陰暗，照不到太陽久了容易褪色。

花期長至過年

聖誕紅花期長、觀賞性高，如生長狀況良好，可擺放2至3個月左右，甚至過年。景觀處指出，聖誕紅照顧時記得要等土乾時再澆水，澆水要澆透，讓水滲出底盤，並將底盤多餘的水倒掉，才不會讓根部因為濕度高而腐爛。

台灣景觀處提醒市民，聖誕花的汁液有毒，避免小孩折斷聖誕紅而沾染，若不慎碰到會造成皮膚紅腫發炎、過敏痕癢，應趕快用清水清洗就能緩和症狀。

聖誕花汁液有毒

但同時，景觀處提醒市民，聖誕花的汁液有毒，避免小孩折斷聖誕紅而沾染，若不慎碰到會造成皮膚紅腫發炎、過敏痕癢，應趕快用清水清洗就能緩和症狀。

應盡量避免接觸

上海市風景園林學會科普委員會副主任鄔志星高級工程師表示，聖誕花並沒有傳聞中的那麼危險。「所謂的『有毒物質』是其莖葉中的白色乳汁，含有較多的生物鹼，具有一定毒性，若不慎折斷時，皮膚接觸後會紅腫，應盡量避免皮膚直接接觸白色乳汁。同時也不能食用，若不慎食用，舌頭會有灼燒感，還會導致嘔吐、腹瀉等症狀。」

觸碰後處理方法

市民一旦觸碰完聖誕花後，需及時用肥皂洗淨雙手，同時也不能食用其枝葉。如果注意了以上兩點，就不需太過擔心，完全可以放心購買、欣賞這觀賞性極強的花卉，並以此裝飾。