人妻要求丈夫幫忙到購物 竟製作圖文並茂購物清單及超市平面圖

網上很多人妻也會分享另一半幫忙購物的糗事，有些會「買錯牌子、買漏物品」，有些卻是幫倒忙，令人妻更加氣怒。不少人妻已經圖文並茂購物清單，不過要完成任務都不是一件易事。外國人妻精心製作一份購物清單，圖文並茂，更列印貨品彩色圖片貼在清單上，在旁更寫上貨品名稱、牌子、價錢等資料，其後再提供超級市場平面圖，以列明貨物擺放位置，望丈夫能夠完成購物任務！



外國人妻網上發佈影片「圖文並茂購物清單及超市平面圖」

外國人妻 Melinda 在網上發布一條影片，影片中可看到人妻圖文並茂購物清單及超市平面圖。她提及丈夫到超市購物總遇上「困境」，不知道貨品擺放位置或該購買哪一款貨品，於是她就製作了這份詳細購物清單。

購物清單先貼上彩色貨品圖片，在旁寫上貨品名稱、牌子、價錢等資料，確保丈夫沒有「買錯」或購物別的東西！其次就是附上一張超市平面圖，更標示所需購買貨品的擺放位置，好讓丈夫迅速完成任務。

影片吸引近9百萬觀看人次 網民：超有共鳴

影片很快就引來網民熱議，網民人妻指另一半也有相似經歷，到超市像走入迷宮一樣；很有多人指出製作購物清單時間，已足夠時間讓自己完成購物。

Melinda 後來指出：「這只是個玩笑啦！」並強調這次只是跟網民分享丈夫平日的「困境」，而她更不會每次也製作這購物清單呢！

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