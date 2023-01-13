中環摩天輪嘉年華2023｜新春幸運摩天輪+獨家套票優惠詳情

為慶祝即到將來的農曆新年，香港摩天輪及AIA Vitality公園將於1月14日至2月12日期間，假香港中環海濱舉辦《新春幸運摩天輪》。除了一如以往的經典攤位遊戲及合家歡機動遊戲，場地亦會展示一系列以十二生肖造型的擺設及多款色彩繽紛的燈籠讓入場人士盡情打卡，為新春佳節增添活力氣氛，陪伴大家歡度佳節！



新春必去打卡位：應節燈飾、春幻花燈走廊

場內新增設的春幻花燈走廊，適合一家人、情侶及摯友們手牽手穿越這條金光閃爍的夢幻大道，迎向兔年的來臨，實在别具意義。

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經典攤位遊戲及合家歡遊戲

另外，大會更準備了超過30萬隻毛公仔讓賓客於應節的遊戲攤位贏取，當中包括深受小朋友歡迎的卡通及英雄人物等。

香港摩天輪及AIA Vitality公園一直不斷優化及推陳出新，為了提升運動普及化及宣揚健康的訊息，AIA Vitality更為大家帶來以身心健康為主題的活動空間 — AIA Vitality健康總部，提供多完化的身心靈活動及課程，讓不同年齡人士參與，鼓勵港人實踐健康生活。假香港中環海濱《新春幸運摩天輪》

活動日期：

2023年1月14日至2月12日

開放時間：

•非繁忙時段（11:00 - 23:00）：1月16, 17, 18, 19, 30, 31日, 2月1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10日

•標準時段（11:00 - 23:00）：1月14, 15, 20, 21日, 2月4, 5, 11, 12日 （* 1月14日：12:00 - 23:00）

•繁忙時段：1月22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29日

非繁忙時段

•單人套票 | 入場劵x 1 + 代幣 x 10｜獨家優惠 $115（原價：$128）

•[獨家] 二人套票 | 入場劵x 2 + 代幣 x 36｜獨家優惠 $380（原價：$420）

•四人套票 | 入場劵x 4 + 代幣 x 48｜獨家優惠 $510（原價：$520）

標準時段

•單人套票 | 入場劵x 1 + 代幣 x 10｜獨家優惠 $126（原價：$138）

•[獨家] 二人套票 | 入場劵x 2 + 代幣 x 36｜獨家優惠 $398（原價：$440）

•四人套票 | 入場劵x 4 + 代幣 x 48｜獨家優惠 $538（原價：$540）

繁忙時段

•單人套票 | 入場劵x 1 + 代幣 x 10｜獨家優惠 $143（原價：$158）

•[獨家] 二人套票 | 入場劵x 2 + 代幣 x 36｜獨家優惠 $416（原價：$460）

•四人套票 | 入場劵x 4 + 代幣 x 48｜獨家優惠 $618（原價：$620）

【01空間優惠優惠價】中環海濱「新春幸運摩天輪」 Wheel of Good Fortune

中環海濱「新春幸運摩天輪」 Wheel of Good Fortune (非繁忙時段 / 標準時段)｜香港摩天輪及 AIA Vitality 公園

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中環海濱「新春幸運摩天輪」 Wheel of Good Fortune (繁忙時段 1 月22 - 29日)｜香港摩天輪及 AIA Vitality 公園

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