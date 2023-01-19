大掃除｜廚房6大位置比廁所還髒 百潔布外 這2處亦易滋生細菌
撰文：TVBS新聞網
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農曆新年即將到來，不少人會趁着這段時間大掃除，將陳年污垢一次清潔乾淨。多數人印象中認為廁所是家裏最髒的地方，所以會重點清掃，但其實廚房才是最容易被忽視的區域，高溫潮濕加上有食物殘渣，都會滋生細菌，若是沒有徹底清洗，可能造成健康危機。
來自台灣的新光醫院家醫科醫生柳朋馳在TVBS節目《健康2.0》中指出，相較於浴室有抽風機或乾燥機，蒸煮食物的廚房不僅潮濕、高溫，還會有食物殘渣跟油煙，這些都會提供給病原菌很好的養分來源，像是金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、黴菌，甚至是病毒。以下6個物品正是細菌絕佳的溫床：
廚房也是用水的地方，不好好打理的話，隨時養出無數細菌跟你與家人共住：（按圖了解）
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1. 抹布：
放上2天不洗，高達6億個細菌。
2. 百潔布：
沒有清洗乾淨，2餐滋長1億個細菌。
3. 砧板：
連續使用7天，藏20幾萬個細菌。
4. 鋅盆：
15%廚房水槽有大腸桿菌蹤跡。
5. 雪櫃：
門把藏金黃色葡萄球菌。
6. 抽油煙機：
油污卡太厚黏膩，易沾染灰塵難清洗。
台灣林口長庚毒物中心護理師譚敦慈提醒，每次用完廚房就要馬上清洗，尤其煮完飯還有點餘溫時，很容易就能去除掉，抹布不只要用水洗，還要浸泡漂白水再曬乾，砧板務必生熟食分離，切有蛋白質的東西，一定不能用熱水沖，因為蛋白質遇到熱水會凝固 ，必須要先沖冷水，接着刷洗乾淨，才不會將病菌吃下肚。
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