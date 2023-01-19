大掃除｜廚房6大位置比廁所還髒　百潔布外　這2處亦易滋生細菌

農曆新年即將到來，不少人會趁着這段時間大掃除，將陳年污垢一次清潔乾淨。多數人印象中認為廁所是家裏最髒的地方，所以會重點清掃，但其實廚房才是最容易被忽視的區域，高溫潮濕加上有食物殘渣，都會滋生細菌，若是沒有徹底清洗，可能造成健康危機。



來自台灣的新光醫院家醫科醫生柳朋馳在TVBS節目《健康2.0》中指出，相較於浴室有抽風機或乾燥機，蒸煮食物的廚房不僅潮濕、高溫，還會有食物殘渣跟油煙，這些都會提供給病原菌很好的養分來源，像是金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、黴菌，甚至是病毒。以下6個物品正是細菌絕佳的溫床：

廚房也是用水的地方，不好好打理的話，隨時養出無數細菌跟你與家人共住：（按圖了解）

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1. 抹布：

放上2天不洗，高達6億個細菌。

2. 百潔布：

沒有清洗乾淨，2餐滋長1億個細菌。

3. 砧板：

連續使用7天，藏20幾萬個細菌。

4. 鋅盆：

15%廚房水槽有大腸桿菌蹤跡。

5. 雪櫃：

門把藏金黃色葡萄球菌。

6. 抽油煙機：

油污卡太厚黏膩，易沾染灰塵難清洗。

台灣林口長庚毒物中心護理師譚敦慈提醒，每次用完廚房就要馬上清洗，尤其煮完飯還有點餘溫時，很容易就能去除掉，抹布不只要用水洗，還要浸泡漂白水再曬乾，砧板務必生熟食分離，切有蛋白質的東西，一定不能用熱水沖，因為蛋白質遇到熱水會凝固 ，必須要先沖冷水，接着刷洗乾淨，才不會將病菌吃下肚。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】