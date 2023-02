【鄧明儀:幸福育兒】在缺愛的童年變成欠同理心的施暴者

由宋慧喬主演的韓劇《黑暗榮耀》,劇中因遭受欺凌而踏上復仇之路,當中講述霸凌者用電棒捲及熨斗燙在女主角的皮膚上,但原來這讓人慘不忍睹的情節改編自06年真人真事「清州女中學生暴力事件」,而現實中的女生其胸口、皮膚及尾骨都嚴重受傷。但由於欺凌者父母用錢給壓下來了,老師及家人更成為幫兇,女生求助無門只能被迫退學。

編按:本文作者為資深親子及教育顧問鄧明儀



這類校園欺凌案彷彿無日無之,劇集只道出冰山一角,現實往往比虛構的劇情更殘忍及可悲!據調查指有近1/4學生曾遭各種形式的欺凌。而在香港,這種施虐者的「背景」俯拾皆是,父母乃中高產及知識份子,重視名牌與成績,對孩子袒護與包庇,凡事諉過於人;孩子表面豐衣足食,被溺愛過度,精神上卻活得像個孤兒,在缺乏愛的孤獨童年中,漸漸變成沒有同理心的施暴者。

跟任職幼稚園校長的好友傾談此事,他義憤填胸地說,雖然政府洗腦式宣傳「舉報虐兒,人人有責」,可惜現實中的虐兒及欺凌事件,卻無處不在,「我開始明白點解之前咁多細路出事都跟甩咗,因為社署啲姑娘有事便姍姍來遲,仲嬲我哋點解咁小事要報警驗傷,幾個循環之後,都係一次又一次放過施虐者,校方當然唔想張揚醜事,小朋友最後都係求救無門。見到都好心噏!」

這種種不公義的事使我憶起,去年12月兒子於屋苑會所等待羽毛球教練時,在球場內被另一位住客的朋友欺凌,脅迫他在球場內不停跑圈,平日開朗主動的㦡㦡也因此受驚過度!律師好友着我們報警處理,警方卻反揶揄我們不熟悉虐兒條例,新世界管理公司也因保障住戶私隱等云云理由,令事件因而不了了之!

兒子幽幽的問:「點解啲警察叔叔咁嘅?媽咪,呢個世界有冇公義㗎?」我把受驚的他擁入懷解釋說:「仔,爸爸媽媽唔係想搞大件事,我哋只係想以身作則話俾你聽,遇到不公義嘅事一定要出聲,爸媽一定喺後面盡力保護你。係,個世界確實唔公義,呢一刻未必改變到,所以更加要靠你哋下一代去改變不公!」正如《毒舌大狀》林涼水說:「我只係想個世界公道啲,唔好比班契弟為所欲為。」

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」