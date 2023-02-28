大意媽媽擺烏龍將女兒遺漏油站 駕30公里回家才發現女兒不在車上

泰國一名大意媽媽駕車與孩子到市場購物，卻大意把女兒遺留在油站。開車30公里回到家，想把女兒從車上抱下來時，才發現女兒根本不在車上，急忙回去油站接回。媽媽一見到女兒便與她緊緊相擁，女兒在便利店店員的照顧下也安然無恙。



根據外媒報道，泰國一名大意媽媽駕車與女兒到市場購物後，順路到油站的便利店買咖啡。當她駕車30公里回到家，想把正在睡覺的孩子抱下車時，才發現孩子根本不在車上。她回想自己途中只在油站停留過，便急忙回去油站找女兒。

（網上圖片）

當日，油站便利店店員看到一名女童大哭著跑到便利店前，不停地說要「找媽媽」，便報警求助。警方到場時，看到店員正在安撫女孩。警方翻查油站閉路電視，看到事發時女童母親在油站的便利店買咖啡，女童在這時自行打開車門上廁所。母親並不知道女兒去了廁所，回車上後便直接開車走了，沒有檢查女兒是否在車上，導致發生這件擺烏龍事件。

（PhotoAC）

約1個小時後，母親終於回到油站，並衝到便利店緊緊擁抱女兒，更激動落淚。母親向警員解釋「我去便利店買咖啡，叮囑了孩子不要亂跑，在車裏等我，並不知道孩子自己下車了。」她感謝便利店店員和警員對女兒的照顧，表示自己不會再這麼大意了。