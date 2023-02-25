周末親子遊｜輪近深圳灣口岸！青青世界睇魚睇恐龍、豆腐花必食

1995年青青世界誕生以後，就成了有小孩家庭的春遊打卡聖地。當他們再次故地重遊會訝然發現，人變了，心境變了，這裏的景色依舊。



青青世界（食妞授權使用）

1. 28年如一日的青青世界

95年開放的青青世界，曾經是深圳的網紅公園，那時候的父母很愛帶小孩過來，不少學校也把這列入春遊清單裏。20年後重返故地的人，最感慨的是景緻沒有變化，倒是門票價格變了，曾經的50元漲到了80多元。

不過在繁華的鬧市裏，有這樣一塊返璞歸真的小天地，算是彌足珍貴的。值不值回票價，來走一回就知道了。

2. 值回票價的必打卡點

即睇青青世界必去打卡點！（點圖瀏覽）↓↓↓

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問過當地讀書的90後朋友，大部分都來過這裏春遊，十有八九印象最深刻的是這裏的熱帶雨林。

恍若仙境的林間小道



來這片熱帶雨林轉一圈，看完人造的生態循環系統，恍惚間像是真的去到了亞馬遜熱帶雨林。

一定要大晴天過來，陽光透過樹木縫隙打在水霧上形成的光束，恍若仙境。這裏還是小紅書的拍照打卡點，也是影樓鍾愛的婚紗拍攝地，隨手一拍都是大片。

偶遇彩虹的恐龍叢林



在熱帶雨林外，就能聽到恐龍特效聲，忍不住被吸引過來一探究竟。叢林裏出沒的各種恐龍，會讓喜歡恐龍的小盆友流連忘返。

如果大晴天來，打著傘走在彩虹橋附近，可能還會偶遇彩虹。

亞馬遜雨林來的大魚



到了圍觀海象魚的水族窗，周圍都是此起彼伏的skr聲。比人要高大的海象魚，就在我們的面前遊過，仿佛從遠古世界遊來的魚類。

搖曳生姿的珊瑚

養珊瑚的水族箱水質非常清澈，看著搖曳生姿的珊瑚花，久久都不能移開目光。

生物啟蒙生態角

很多深圳孩紙的第一堂生物課可能就是在這上的。熱帶雨林裡有個生態角，裡面的水陸空生物都會有本尊+文字介紹，有的連肉質口感都描述出來了，real貼心圖片

有常見的豚鼠和看心情開屏的孔雀，也有原產澳大利亞的鬃獅蜥和墨西哥的兩栖類六角恐龍…

藏著樹屋的登山道

園區的北部有一大片登山區，園區酒店的特色住宿區域，木屋和樹屋就分佈在這裡。

沿著石階小道上去，偶然邂逅這些林間木屋和樹屋，有闖進某個童話世界的錯覺。裡面大床、洗手間、空調配套齊全，後天就是小仙女的節日了，這裡會是不錯的約會聖地喲圖片

越往上走越有一種回歸原始的山林感，有些山道比較狹窄陡峭，攀登的時候注意安全哦。

山的海拔並不高，登高望遠大約只要15分鐘。看著遠處的高樓大橋，忍不住想像24年前，那片土地是不是一片荒涼？

大人小孩都愛的陶藝館

陶藝館主打佛山石灣窯風格的陶藝品，兩位陶藝師傅在靜靜的拉胚、修胚，遇到對陶瓷感興趣的遊客還會認真講解。對造胚沒信心的話，還能塗塗畫畫出自己獨一無二的作品。

逢節假日工作的表演場

陶瓷館後面有個巨大表演場，工作日過來只能在舞臺上看到一堆"破銅爛鐵"。一到節假日，它們就會變身成敲擊樂器，給大家帶來精彩的表演。

3. 適合親子體驗的袖珍景園

榨油坊



水車嘎吱作響的榨油坊，別說小孩紙了，成年人都未必知道這古老榨油技術。水車帶動碾盤磨碎烘熟的種子，再放到特製的木槽木樁裏擠壓出油，真是不得不佩服古代人民的智慧。

釣魚池



景區入口不遠處有個釣魚池，沒有工具也不怕，魚池旁邊有現成的可租借，釣到的魚還能購買帶走。

園區裏還有不少適合親子體驗的休閒袖珍景園，考驗平衡力的繩索吊橋、適合集體拓展活動的森林樂園、種滿蔬菜果實的瓜果公園…

花卉超市



喜歡花花草草的小伙伴，離開前別忘了這裏，憑著門票+1塊錢，還能帶走一個小盆栽回去點綴窗台陽台。

4. 開在園區門口的特色餐廳

豆腐坊



園區門口有幾家特色的餐廳，首推售票處旁邊的豆腐坊，據說每天天沒亮，阿姨們就會在現場製作豆腐。新鮮的豆腐早上9點左右就會被附近居民買光了，來晚還能試試他們家的豆花。

甜鹹黨來這裏不用爭執，這裏不但有甜的鹹的豆花，還有辣味豆花。豆花非常香滑，和鹹辣的湯汁一起毫無違和感，舀豆花時不放過上面的鮮剁椒，口感風味會更佳。

近十種豆干零食，口味有滷味、麻辣、老乾媽…還有不同的形狀：豆干條、刀花豆干、捲餅狀的素雞，全是豆腐坊自製的。這裏不做特別推薦，按自己喜好點就好啦。

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其他3家特色餐廳



景區門口的餐廳不多，卻各有特色，有開了十幾年的中式田園餐廳，最近在裝修升級的庭園西餐紅房子，還有潮汕私房菜館-仄園。

如果不會沉迷拍照，單純觀光，3個小時就能慢慢走遍整個景區了。如果你正巧住附近，辦張年卡經常過來吸吸氧，那真是太會享受生活啦！

青青世界

聯繫電話： 0755-26646988



營業時間：週一至週五8:30-17:30；節假日8:00-18:00



地址：深圳市南山區月亮灣青青路1號（前海路東）



票價：現場購票80元/張成人票；提前一天網絡購票75元/張成人票；優惠票40元/張，只限兒童、老人、殘疾人購買；70周歲以上老人憑有效證件免費入園。成年人年卡298元/張，兒童/長者年卡198元/張。



網購票注意：網絡購票的遊客，需要到花卉超市兌票，當日購票不可兌換。



交通指引：公交站-青青世界；不靠近地鐵站，建議打車或自駕車前往。



住宿指引：園區裏有多種住宿選擇，酒店客房、樹屋、木屋、別墅，需要住宿可電話諮詢園區。



因疫情防控需要，進入青青世界景區，須憑48小時核酸檢測陰性證明



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