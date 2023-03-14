婚姻｜結婚有甚麼好處？男性患心藏病　已婚、未婚者死亡率差異大

婚姻不但可以帶來幸福，還可以讓人更健康？



美國心臟病學會研究發現，婚姻可以讓人更健康、更長壽，尤其是對男性來說差異更是顯着，與曾經結過婚的男性相比，終身未婚的男性在被診斷出心臟衰竭後5年內死亡的機率高出2倍之多。研究還指出，女性的婚姻狀況與死亡率之間的相關性並不明顯。

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研究發現，終身未進入過婚姻的男性，罹患心臟衰竭後5年內死亡的機率，是已婚男性的2.2倍，且喪偶、離婚或分居等，都不會讓已婚男性的死亡風險增加。至於女性，婚姻狀況與死亡率之間的關聯並不顯着。

雖然說男性婚姻狀況與死於心臟衰竭機率之間的關聯性仍需要進一步研究，但研究人員推測，可能因素是進入婚姻，會影響男性社會接觸和孤立，如能否接觸到可監測其健康狀況的人，或者因婚姻在飲食、運動或酒精攝取等行為上造成差異。

報道指出，科羅拉多州大學住院醫師、該研究主要作者萊芭（Katarina Leyba）指出，弄清楚一個人的婚姻狀態與其心臟衰竭症狀是否存在關聯，是相當重要的一件事，尤其隨着人類社會老齡化，人們的壽命越來越長，「如何在高齡化過程給予更好的支持，需要採取精準化醫療的方式來支持患者」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：結婚有什麼好處？ 研究：終身未婚男心臟衰竭死亡率「高出人夫2倍多」】