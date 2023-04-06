復活節親子好去處｜沙田 孩子放電之選 戶外公園、室內兒童遊樂場

復活節好去處2023，01親子這次帶大家到沙田區，本文已整理三條親子一日遊路線，讓大家每個週末都可以盡情享受天倫之樂！除了有室內遊玩地方，也有不同博物館或學習地方。相信三條路線也算是復活節好去處頗不錯的活動選擇，相信大家也喜歡這個親子活動推介。



暢遊市中心

這條路線的景點集中於沙田市中心，適合乘搭公共交通工具的家庭。

1.沙田公園

沙田公園北園。（網上圖片）

沙田公園位於沙田市中心城門河畔，分為北園、結客場、藝術廊及南園，最受歡迎的是南北園的兒童遊樂場。南北園的兒童遊樂場各有特色，南園是石山花園和歷奇樂園的合成體，較多攀爬設施，刺激好玩；北園是中式城堡，小朋友可在不同洞穴中大玩捉迷藏。遊樂設施結合自然環境，分佈有高有低，小朋友能爬上爬落。爸媽們亦可在公園租賃單車，沿沙田河畔至大埔公園享受親子單車家庭樂。

地址 : 沙田源禾路2 號

開放時間：每日上午6時半至晚上11時

查詢電話：2695 9253交通資訊

+ 4

2. 宜家家居餐廳及咖啡室

（網上圖片）

宜家家居的餐廳價錢帶多親民，相信大家都不陌生。沙田店的餐廳設有$15的兒童餐，又有任跳任玩的遊樂亭，家長可以安坐用膳區安心用膳同時，又可看顧小朋友。餐廳更提供小朋友專用餐具及餐椅。不過，一般週末及假日都會人多擠迫。另外，吃飽後，小朋友也可以到遊戲室遊玩一番（需身高90cm或以上）。

地址：沙田鄉事會路138號HomeSquare L6

營業時間: 每日上午10時半至晚上10時半

兒童天地：每日上午10時半至晚上10時半

餐廳及咖啡室：

星期一至五上午8時至晚上10時

星期六日及公眾假期上午9時半至晚上10時

查詢電話: 3125 0888交通資訊

3. 兒童探知館

（網上圖片）

兒童探知館位於香港文化博物館地下，整個展館面積不算很大，但仔細劃分成8個學習遊戲區域，包括：農村生活、玩樂無窮、考古園地、閱讀室、海底花園、泥土的奇妙、米埔遊蹤 及香江童玩。大部份展品特別為4至10歲的兒童設計，讓小朋友漫步米埔沼澤，深入地底，潛入水中，又和鳥兒、昆蟲及海洋生物做朋友；透過遊戲認識本地考古學家的工作，一睹香港神秘的出土文物；探索新界傳統鄉村的生活，並與家人一起分享昔日兒童的玩意。

地址： 香港新界沙田文林路1號地下

開放時間：

星期一、三至五：上午 10 時至晚上 6 時

星期六、日及公眾假期：上午 10 時至晚上7 時

聖誕節前夕及農曆新年除夕：上午 10 時至下午 5 時

休館：星期二(公眾假期除外)、農曆年初一及二



費用：全免

交通資訊： 乘搭港鐵至車公廟站（A出口），再步行約5分鐘；

或至沙田站（A出口），再步行約15分鐘，便可抵達。

或乘搭公共巴士也可抵達。有關巴士路線，請參閱路線圖。

極速上山頂

這條路線重點遊玩圓洲角，其中圓洲角公園有一條小徑適合小朋友跟爸媽一起20分鐘極速登上山頂，觀賞沙田市區景色。

1. 圓洲角公園

（網上圖片）

公園環繞圓洲角小山綠化地帶興建，設有卵石步行徑、遊樂場地和流水景色。最特別是公園有登山小徑可10至20分鐘內登上山丘最高點，山腰又有觀景亭供遊人休息，適合父母帶年紀尚輕的小朋友一嚐登山滋味。另外，山頂設有觀景地圖及日規，山丘最高點有地政總署的三角測量站。

地址：沙田圓洲角路17號

開放時間：上午6時半至晚上11時（公園）；上午7時至晚上6時（登山小徑）

交通資訊：港鐵馬鞍山線第一城站B出口，沿著威爾斯親王醫院右面的小路直走至隧道出口

+ 3

2. 沙田交通安全城

（網上圖片）

若果不想登山，附近還有沙田交通安全城。場內提供兒童單車練習場、模擬道路、交通燈、路牌及模型天橋，以提高小朋友的道路安全意識。

地址：沙田崗背街1號

開放時間：每日上午8時至晚上11時

查詢電話：2637 6303

3. 圓洲角兒童遊戲室

（網上圖片）

玩完圓洲角公園或者交通安全城，可以到附近吃點東西，然後再來圓洲角體育館。這裏去年12月才正式開放使用，設施眾多，有室內草地滾球場、戶外運動攀登牆、多用途主場、活動室等。而最受一家大小歡迎的，就是其兒童遊戲室。

圓洲角兒童遊戲室以森林為設計主題，面積約324平方米，是現時康文署轄下數一數二的大面積室內兒童遊戲室。場內地板與柱子都用很厚的軟墊包覆著，安全度很高。設有小樹屋和探險船，讓孩子們發揮想像力，牆壁上更有加強小手協調的玩具。另外，這裏亦有一個小空間放置不同種類的攀爬軟墊，除了可滿足孩子們的大腦前庭感覺刺激，對於孩子的平衡感和手眼協調都很有幫助。

地址：沙田銀城街35 號

開放時間：上午8時至晚上9時50分（共26段場次，每場25分鐘，每場中間有10分鐘清潔時間）

限制：4至9歲及身高不超過142厘米，4歲以下的兒童必須由家長或監護人在內陪同使用。

交通資訊：港鐵馬鞍山線第一城站B出口

查詢電話：2509 9108

火炭之行

火炭是工業區，大家未必經常來到這裏。這條路線會帶大家發掘一下火炭的親子玩樂好去處。

1. 彭福公園

（網上圖片）

彭福公園位於沙田馬場跑道內圍中央，佔地超過20英畝，於非賽馬日對外開放 。公園有一大片草地，爸媽可與小朋友在草地上玩遊戲，或鋪上膠墊席地野餐、寫生、看白雲等，享受大自然的寧靜舒適。此處也是熱門的溜狗地點，假日時常可見不同品種的小狗。

公園中的人工湖不時有天鵝游過，與湖中噴泉構成一幅自然美景。大家可沿著環湖小徑散步，欣賞湖畔景致。園內亦有以用草木堆建而成的植物迷宮，是小朋友考驗耐性與智慧的好地方。園內還有兒童遊樂場及動物園等其他設施。2008年公園部分地方被征用作奧運馬術比賽場地，賽後保留了當時的奧運五環標誌、比賽用的「臥龍」欄障及用作燃點聖火的火盆，可供參觀。

地址：沙田馬場



交通資訊：港鐵火炭站c出口，過了對面馬路一個大型屋苑後，靠左行便會看到往彭福公園和馬場的指示；九巴88K；小巴60R

查詢電話：2966 6435