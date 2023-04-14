有高潮易懷男寶寶？Ella憑2點估中Selina肚中為仔　有科學根據？

Selina日前在Facebook宣佈寶寶是男孩。好姐妹Ella出席活動時提到自己一開始猜是女孩，但後來篤定是男寶寶，她提到兩大觀察重點。第一是她問過Selina那次有到（高潮）嗎？Selina說有。另外，也說她發現Selina的鼻子變大了，後來就覺得是男寶寶。



任家萱Selina在4月9日開心舉辦寶寶性別揭曉Party，及後則在Facebook宣佈寶寶是男孩。好姐妹Ella出席活動時表示，Party氣氛相當溫馨。

而提到寶寶腰果確定是男孩，Ella表示自己一開始猜是女孩，但後來篤定是男寶寶，她提到兩大觀察重點。第一是她問過Selina，「那次有到（高潮）嗎」Selina說有，那就可能是男生。Ella說懷兒子勁寶時到了兩次。

Ella也說她發現Selina的鼻子變大了，後來就覺得是男寶寶。

有高潮就會生男孩？

坊間流傳的生男生女秘方，確實有此一說：愛愛的過程，讓女生先高潮就容易生男孩。其實，當女性高潮，再加上精液，使得陰道適合精子游泳。但這與X精子Y精子哪個先游到目的地「卵子」，實在沒有關係。所以應該說：「高潮助孕，但和生男生女沒關係。」

台灣性治療師曾寶瑩曾在Facebook發文，做出解釋。女生的陰道會濕，主要有以下4個來源：陰道壁滲水、子宮頸黏液、巴氏腺液、斯基恩氏腺。女生平常沒有性興奮，陰道壁和子宮頸還是會持續分泌，才能讓陰道內保持濕潤狀態。

性興奮的時候，除了陰道壁會分泌更多水分，斯基恩氏腺和巴氏腺也會分泌，增加陰道的潤滑度。而高潮的時候，也一樣是分泌上面這4種液體了，只是總體分泌量會比不太興奮時多很多。

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適合精子游泳的弱鹼環境

大量各種分泌，理論上確實會讓陰道變鹼一點，再加上精液也是鹼的，所以，性興奮越高的女生，加上很興奮後噴出的精液，陰道就會變成一個很適合精子來游泳的弱鹼環境。

不過，弱鹼陰道既適合Y精子也適合X精子，誰先游到真的很難說。結論：女生高潮可以提高受孕率，但不能提高生男率！

其實生男生女都一樣好，現在的爸媽大部分也都是這樣觀念。那麼到底是哪些人會有期別期待呢？除了家中已經有男孩或女孩，很希望下一胎是不同性別，另外就是來自長輩的壓力。

懷男寶寶鼻子會變大？

而至於懷男寶寶鼻子會變大這件事，是真的嗎？可以參考連結的文章喔！你覺得老婆花邊教主碧琪麗芙莉（Blake Lively），還有時尚寵兒安妮夏菲維（Anne Hathaway），兩人生兒子時鼻子有變大嗎？

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：Ella成功預測Selina懷男寶寶！先問行房「有沒有到」？再看鼻子變大！這真的是判斷依據嗎？】