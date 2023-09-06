女兒手臂紋身竟與爸爸有關 「希望紋身能提醒爸爸憶起甜蜜片段」

阿茲海默症，俗稱早老人痴呆，病情會隨著時間不斷惡化。早期症狀會喪失短期記憶，其後會陸續出現多種病情，包括語言障礙、定向障礙、情緒不穩、喪失動機、無法自理和許多行為問題。外國一名女網民公開片段，向患有阿茲海默症爸爸說出手臂上紋身的背後原因，畫面令人痛心。



女兒在手臂紋上波浪圖案及「52」數字原因竟與爸爸有關

在女網友（IG @izzyprent) 17歲時，爸爸確診患上阿茲海默症，對她來說，這是令人痛苦和難以接受的病。在四個月前，她上課的時候就想到這個海浪紋身，並希望紋到手臂上。她解釋出生後都在船上成長，並跟著爸爸一起航海、航行，所以希望能將這份回憶變成紋身圖案。

在7月下旬時，她在社交媒體上公開片段，試著向著爸爸細說手臂上紋身的由來。她表示紋身是專為爸爸設計，而紋身圖案就是兩個波浪及數字52，數字52代表爸爸的出生年份1952。

正當爸爸看到海浪時，女兒連忙解釋一個海浪是代表她，而另一個海浪是代表著爸爸。爸爸其後問道「為何我愛海浪」，女兒便提到兒時爸爸帶她航海、教她航行的片段，那正是她最喜歡的回憶之一。她認為必須將回憶刻在手臂上，希望能永遠記著，並當爸爸每次看到她和紋身時，能夠喚醒他記起這份甜蜜回憶。

爸爸聽後，隨即擁抱著女兒，不少網民看過片段都很感動並認為這份親情很難得，更有網民提到自身經歷喪失家人的痛，並留言希望她繼續守護尚在的親人、繼續開心生活。

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徵兆和症狀

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阿茲海默症通常會逐漸惡化。症狀因人而異，可能包括：

1.記憶力下降而干擾日常活動，導致忘記新接收的資訊和/或重覆問問題。

2.規劃或解決問題的能力降低。

3.難以執行熟悉的日常事務，例如駕駛上班。

4.對時間、日期或地點有困惑。

5.視覺空間功能受損，例如難以分辨距離或顏色對比度。

6.說話、寫作和閱讀有困難。

7.遺忘東西而無法追溯發現東西遺失前的事。

8.推理和判斷力減低。

9.性格和行為的改變，例如變得不信任他人。

10.逃避例如參與興趣活動、工作或社交活動等的社會接觸。

▼認知障礙症（腦退化）與老化的分別 （按圖👇👇👇）