ECA EXPO早鳥優惠 100場活動近距離接觸恐龍

全港最大型課外活動節暨教材及用品博覽2023 將於2023年5月19至21日於香港會議展覽中心1號展覽廳 (Hall 1 ABC)舉行，此大型展覽會為全港12歲以下兒童及其家長、幼小教育工作者，提供時下最新及最多元化的課外活動資訊，場內更設有多個活動區，讓小朋友可即場體驗從未接觸過的體育運動，一試身手。



國家《十四五規劃綱要》明確支持香港成為中外文化藝術交流中心,然而文化人才需要從小培養,不過課堂上的文化藝術體驗及評賞學習元素不足以建立相關人才庫。有見及此，「課外活動節暨教材及用品博覽 2023」九大主題區域中特設文化藝術、音樂發展，連同體育運動、科學探索、學術認知、品格培養、生活社交、社會公益及玩樂遊蹤，創造孕育香港未來多元人才的互動平台，同時助家長深入了解課外活動及未來發展，從而幫助孩子尋找合適自己的興趣、課程、體驗及教材。

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逾 100 場精彩活動 小朋友近距離接觸恐龍

第二屆舉行的課外活動節暨教材及用品博覽場內設有各類課外活動即場體驗試玩，參展品牌會於展會內設課程招生，部分更會提供即場報名優惠、課程試玩或試堂優惠。今屆展會將舉辦逾 100 場精彩表演、工作坊及講座，邀請近 500 間小學及幼稚園一同參與。

活動包括行業專材及資深校長講座分享、互動工作坊、免費攤位遊戲、首屆深港澳青少年創意設計大賽香港區頒典禮、課外活動老師嘉許禮、紫昕有你 mini show、詠春攻房開心樂匯演、兒童空手道表演、結他大匯演、兒童魔術表演、兒童歌舞劇表演等，現場更會上演多項精彩比賽，包括JERVIS 小學三人籃球邀請賽、2023 LBRO 三人足球邀請賽、TAMIYA迷你四驅車亞洲盃-港澳選拔賽 第二回、全港機械人編程比賽2023、全港舞蹈演藝日大賽、2023香港圍棋大師賽、新東方親子創意壽司比賽、新興運動系列 - 平衡車比賽、新興運動系列 - 幼兒體操比賽、新興運動系列 - 花式跳繩比賽、樂霸流行歌唱大賽2023《踢館賽》。場內另設「侏羅紀草原」，小朋友可近距離接觸20呎高的三角龍。

01會員專享 01空間獨家購票優惠

課外活動節暨教材及用品博覽2023門票售價每張30元，持長者咭/傷殘人士證/1米下小童免費入場。現時01空間設有獨家早鳥優惠，於5月18日 23:59前於01空間購票，每張只需27元【按此立即購票】

展覽集團同日發佈「全港家庭課外活動開支調查」，集團於 2022 及 23 年以問卷調查 1,992 名家長以了解他們於疫情前後於課外活動開支的變化及趨勢,逾五成受訪家長表示小朋友正參與3 項或以上課外活動，參與 6 項或以上的更由 2022 年的 2.7%增加 2.7 倍至 10.2%；課外活動佔家庭開支比重亦有上升趨勢，三成家長指每月課外活動開支為 5,000 港元以上,較去年 14.7%多逾倍。

課外活動節暨教材及用品博覽2023

展覽地點：香港會議展覽中心Hall 1ABC

展覽日期：2023年5月19-21日(星期五六日)

門票售價：

HK$30（持長者咭/傷殘人士證/1米下小童免費入場）

HK$27 (早鳥至 5月18日 23:59)【按此立即購票】

開放時間：

5月19日 (星期五)：上午10:00－下午7:00

5月20日 (星期六)：上午10:00－下午7:00

5月21日 (星期日)：上午10:00－下午7:00

(每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券)