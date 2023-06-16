80名學生組成 e-樂團辦音樂會學生獲頒獎項及修業證書 附票務優惠

由康樂及文化事務署音樂事務處主辦、香港教育大學協辦的首屆（二○二二至二○二三學年）「音樂創演：MO x e–樂團」音樂訓練先導計劃的結業音樂會將於七月十五日（星期六）下午七時三十分在葵青劇院演藝廳舉行。音樂會是慶祝音樂事務處成立超過四十五年的誌慶節目之一，並會向參加先導計劃的學生頒發獎項和修業證書。



參與首屆先導計劃的約八十名學生來自嗇色園主辦可立中學、嶺南大學香港同學會小學、屯門官立小學和香港華仁書院。他們分別組成的四隊電子樂團（e–樂團）會演出其多媒體集體原創作品，並會聯同音樂事務處「器樂訓練計劃」的學員所組成的中樂及弦樂小組演出為e–樂團與器樂而創作或改編的曲目。「e–樂團@香港教育大學音樂創新與設計實驗室」的樂手亦應邀在音樂會上演奏他們的集體原創作品，為觀眾帶來嶄新獨特的音樂體驗。

精選作品包括由CASH音樂基金贊助，音樂事務處委約本地作曲家梁智軒和歐天勇分別創作的世界首演作品《前往不能到達的星河》和《絲絲入扣》，以及由劉曉霖改編柴可夫斯基《睡美人圓舞曲》和嚴老烈《旱天雷》的作品。

+ 3

音樂事務處在二○二二年推出首屆「音樂創演：MO x e–樂團」音樂訓練先導計劃，參與計劃的中小學校學生分別組成e–樂團，並利用平板電腦學習音樂知識和創作，以推動音樂與科技融合。

是次音樂會更會向參加先導計劃的學生頒發獎項和修業證書。

小學組金獎：嶺南大學香港同學會小學

小學組銀獎：福建中學附屬學校表演片段2小時06分：嶺南大學香港同學會小學學生表演

2小時48分：嶺南大學香港同學會小學獲金獎

【門票售價六十元】

現於城市售票網（www.urbtix.hk）發售，電話購票請致電3166 1288。查詢節目詳情及票務優惠，請致電2158 6467／3842 7776或瀏覽：www.lcsd.gov.hk/tc/mo/activities/schoolprogrammes/arttech/23art/2023imm.html