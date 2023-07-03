暑假好去處｜15個夏日室內遊樂場 不受天氣影響全天侯放電任玩

暑假又就快到，是時候為小朋友計劃一下放電行程！但夏天經常會狂風暴雨，不想行程受天氣影響，各位爸爸媽媽一定要留意以下15個兒童室內運動必去推介，親子班齊齊玩齊齊學，不受天氣影響，全天侯暑期任玩！3歲以上可參加，暑期限定優惠低至$199起，而且周末假日適用！



1. D·PARK 夏日放電套票限時6折 數量有限火速搶購

D·PARK推出夏日放電套票，但至6折購買套票，不但可以任揀時間時段任玩六大室內兒童運動，而且可送多元智能樂園電動車體驗及溜冰體驗！夏日親子套票極抵玩，6月30日開始預購，數量有限售完即止！

放電票(適合3至5歲之小童)

活動包括

1)Childlike 童心樂園: 2小時任玩門票 (*敬請預約)

2) 美國冒險樂園: 代幣 100枚

額外加送

1) 多元智能童樂園: 駕駛兒童電動車一節

2) 多元智能環保溜冰場: 溜冰體驗一節 (30分鐘)(*敬請預約)

原價: $605｜01空間優惠價:$398>>立即購票<<

激「夏」票(適合5歲或以上之小童)

活動包括

1) Childlike 童心樂園: 2小時任玩門票(*敬請預約)

2) Just Climb香港攀石: Fun Wall 攀石體驗一次

3) Candy Park by CINEMA CITY: 2D/ 3D戲票一張

4) 美國冒險樂園: 代幣 100枚

額外加送

1) 多元智能童樂園: 駕駛兒童電動車一節

2) 多元智能環保溜冰場: 溜冰體驗一節 (30分鐘)(*敬請預約)

原價: $755｜01空間優惠價錢: $450 >>立即購票<<

2. 將軍澳 The LOHAS康城 - Lohas Rink 溜冰場 | 限量買一送一優惠

全新落成的LOHAS Rink，是香港最大型、根據國際標準而設計的溜冰場，亦是城中首個採用最新節能科技的環保溜冰場地。位於將軍澳日出康城，LOHAS Rink是區內唯一溜冰娛樂園地。這邊廂一家大小同享親子之樂，笑聲不絶；那邊廂一眾年輕男女牽手同遊，甜蜜暢快。現與香港01推出買一送一優惠，首階段定於8月31日前入場，更適用於星期一至日，限量100張！

溜冰場單人票

正價每位 $100

01優惠：暑假買一送一$100、2位入場

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3. 九龍灣 MegaBox 兒童滾軸溜冰體驗課程獨家低至6折 全港最大兩萬呎室內滾軸溜冰學校

滾軸溜冰可以訓練兒童的平衡力，亦有相當大的潛力可以讓孩子培訓成精英運動員。參加兒童滾軸溜冰體驗課程，讓孩子先作前期體驗，了解他們的興趣及能力，為他們往後選擇最適合級別課程。

課程適合4-17歲兒童及青少年，體驗課程包括借用全套滾軸溜冰裝備，體驗班教練學生人數比例最多為 1:4，教練會在體驗班教導學員安全跌倒, 站立及前行。如參加者已懂得以上技考，教練會按評估技術水平推薦參與不同級別的課程。學員需要獨立完成上述動作才可報讀恆常班。若不能完成, 則只能報讀私人班直至能完成上述動作。

單人票價：$250｜01空間優惠價$199

雙人票價：$500｜01空間優惠價$299

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4. MegaBox 香港滾軸溜冰學校 2023 暑期滾軸溜冰速成課程

香港滾軸溜冰學校成立於2019年，由香港隊教練蔡家齊先生負責及管理。位於九龍灣MegaBox 8樓，佔地超過25000呎。現時香港最大的室內滾軸溜冰學校。

課程資料

日期：7月17日起逢星期一至四 (共4堂) | 每堂1小時15分鐘

對象: 5-12歲 未接觸過滾軸溜冰的兒童

班組比例: 2:10

單人｜原價 $1800｜01空間優惠9折$1620

二人同行｜原價$3600｜01空間優惠 8折 $2880

*已包括器材借用

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5. 全香港滑板協會親子暑期滑板班 01獨家優惠低至37折

全香港滑板協會（AHKSA）自1999年於香港成立。AHKSA致力於推廣滑板文化到本地社區，與頂級滑板教練聯手，提供最優質的滑板體驗予大家。？無論你有否玩過滑板，或希望改善技巧，都歡迎參加由AHKSA 專業教練教授的課堂，淺入深教大家不同滑板技巧。

滑板恆常班 (四堂)

每班5-10人，1-2位教練，

逢星期二 4:30-6:00pm 或 6:00-7:30pm

價錢：原價$1920｜01空間優惠價：$1500（只可第一次使用，價錢已包裝備）

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單堂體驗班

逢星期二 4:30-6:00pm 或 6:00-7:30pm，4歲以上可參加。

價錢：原價$400｜01空間優惠價：$150（只可第一次使用，價錢已包裝備）

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7-8月 初階暑期滑板班 (共三日)

價錢：原價$2000｜01空間優惠價：$1200

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6. 全天候24小時BAY247銅鑼灣室內高爾夫球體驗 獨家36折體驗

全港唯一24小時全天候自動化室內高爾夫球場BAY247，位於銅鑼灣核心地帶交通方便，全場獨立私人房間，極高私隱度舒適環境，全自動化系統及網上預約。

+ 5

01獨家試玩｜BAY 247 兩小時4折試玩優惠

原價：$750｜01空間價：$300

舉行日期: 即日至31/12/23

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7. Urban Terrain 室內滑雪機團體課程 獨家低至56折 (大角咀)

全港最新大型旱雪模擬滑雪機，滑雪機使用「金針菇」旱雪毯，比較一般地毯防真雪度更高。旱雪毯的潤滑度及緩衝效果很好，與真雪更似。更適合初學或想於技術上更進一步的雪友練習。滑雪機可按不同需要調教速度及坡度 , 適合初學或想技術上提升的雪友練習。不受天氣氣溫影響，全日於狀況穩定的旱雪道上練習。由擁有專業滑雪教練團隊，由CASI Level 3 教練帶領。

室內滑雪體驗

團體課程：55分鐘1節、小班制教學，2人成班，最多3位學生。適合任何程度人士參加。小童：7-12歲 ; 成人：13歲或以上。

價錢：原價$800/位｜HK01優惠$450 /位

價錢包括教練費用＋滑雪器材＋護具租用（每人只可使用一次）

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8. Ballpark 全港唯一室內棒球體驗

全港唯一室內棒球練習埸，有齊拋打網、發球機、投手丘、L網等設備，而且可以同時間劃分兩邊，一邊練投，一邊練打！適合5歲或以上人士參加，同一時間最多三組（6人）同時進行，並有教練全程指導！

+ 21

擊投一人套票

套票包括：發球機 30分鐘、投球測速 30分鐘、教練全程指導、提供裝備（頭盔、棒球棍及棒球），飲品x1

價錢：$300＞＞立即報名<＜

9. Laser Woods 森林迷宮鐳射槍 獨家低至8折

Laser Woods是全港首創的「森林迷宮 鐳射槍對戰場地」，讓玩家於錯綜複雜的迷宮中對戰，對戰將更為刺激。移動的板塊可讓玩家躲藏/改變戰術，大大增加遊戲的刺激度及可玩性。Laser Woods於設計中亦盡顯心思，固名思義，進入Laser Woods彷彿步入了野外森林般，有不同的植物。除了以森林為主題外，迷宮內更有不同種類的野外環境如：草原、沙漠、山洞等等。於對戰中更能看到不同的「動物」於對應的環境中！於煙霧彌漫的場地中，對戰更是生色不少。六歲或以上便可報名參加！

+ 3

套票價錢（最低消費8位起）

2小時：原價$320/人｜01空間優惠：$2320（平均 $290/人）

3小時：原價$380/人｜01空間優惠：$2720（平均 $340/人）

4小時：原價:$400/人｜01空間優惠：$2880（平均 $360/人）

另加每一位（須先購買8位起票價, 先可另加每一位）

+2小時：原價$320/人｜01空間優惠：$256/人

+3小時：原價$380/人 | 01空間優惠：$304/人

+4小時：原價$400/人 |01空間優惠：$320/人

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10. Smash Factor 兒童暑期高爾夫球啓蒙營 一人成班適合4至10歲

課程為啟發兒童對高爾夫球的基礎興趣，也為邁向青少年競技高爾夫球手的第一步。針對很少或無高爾夫球經驗的兒童而設的啟育課程。為期四週的室內課程將利用行內領先的Trackman雙雷達模擬器及慢鏡攝影技術培養兒童對高爾夫球的認識。在安全及舒適環境下，透過色彩數碼互動遊戲學習及提升高爾夫球基礎技能。

課程適合4至10歲的兒童，課程總共4小時。每星期一堂，每堂為1小時。課程包括租用球桿及球道費，每班不多於六位學生，師生比例1:6 ，英語或粵語教學。

+ 3

兒童暑期高爾夫球啓蒙營

時間: 3日 (每日1.5小時，總共4.5小時)

人數: 最多6人、一人成班

價錢：

一人：原價$1710｜01優惠價：$1350

四人：原價$6840｜01優惠價：$4800

五人：原價$7940｜01優惠價：$5900

六人：原價$9040｜01優惠價：$7000

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11. Slope Infinity 私人滑雪/滑雪板訓練課程低至8折

Slope 的模擬滑雪機無需在寒冷而又濕的環境下練習 。利用真正的滑雪器材，如滑雪撬、滑雪靴、滑雪桿、滑雪板，場館周圍更裝置了大型鏡子，所以使用者在練習時可從鏡裡監察到自己的缺點及優點，繼而有效地改善滑雪技術。使用者只要在 Slope 完成一小時訓練課程，其效果便相等於在雪山上完成了一天課程一樣。

每組訓練課程包括可選滑雪或滑雪板其中一款學習，每一個小組最多可以有三位學生，小組課堂會在大型模擬滑雪機上進行。大機課堂連一位教練指導。

55分鐘訓練課程(1-3人適用)

原價：$1233｜01空間優惠價：$988

提供所需裝備及鞋，優惠僅限首次使用，每組新客戶只能享受一次

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12. Verm City - Clip N' Climb 樂園 (鰂魚涌)

由紐西蘭引進的Clip N’ Climb，以攀石為主題的樂園適合不同年齡層的朋友。區內有19 個挑戰位，各個挑戰位均有不同的主題，讓從未接觸過攀石的顧客體驗這項運動的樂趣！Clip N’ Climb 全部牆壁都是用有趣和色彩濱紛的方式設計，是小朋友或攀石初學者入門的好去處！除了攀石牆之外，也可以嘗Clip N’ Climb內六點五米高的滑梯，或者挑戰「天堂路」，徒步走上六米高的柱上再跳下來。年齡為四歲便可參加。

+ 9

價錢

一人票：$250

親子套票 (1小童及1成人)：原價: $500｜01空間優惠價：$450

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13. 專業教練駐守歐盟標準認證 荃灣Triangle Plus 室內歷險攀爬樂園

位於荃灣PLAZA 88，佔地30,000呎的親子歷險攀爬樂園 - Triangle Plus ，樂園由六大極具挑戰性及多元化的設施所組成，場內更設有3間派對房間及「Triangle Cafe」餐飲區，為您帶來獨一無二的親子歷險體驗！

+ 23

門票及價錢

星期一至五 (非公眾假期)

一人票： $248

二人票連 $20 現金券： 原價$516｜01空間獨家優惠$496

親子票 (一位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：$378

親子票 (兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：$626

10次共享套票：$1,998

星期六、日或公眾假期 (*10/7/2023-31/8/2023暑假期間為假日收費)

一人票： $298

二人票連 $20 現金券： 原價: HK$616｜01空間獨家優惠$596

親子票 (一位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：$448

親子票 (兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：$746

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14. Yum Me Play 兒童運動體驗館 獨家工作坊套票低至85折

Yum Me Play 於沙田新城市廣場旗艦店，推出全新STEAM沈浸式體驗「運動體驗館」一個為 3 - 12歲小朋友而設，以科技帶動的運動主題體驗，是印證品牌承諾、致力培養未來領袖 6 種核心技能的重點活動。啟發自 18 洞高爾夫球場的設計，「運動體驗館」加插了 18 項關卡挑戰，引導小朋友打開既有思維，盡情探索運動行業中無窮無盡的可能性。完成所有關卡後，小朋友將會獲得證書乙張，更可享受VirCube免費體驗，走進這個 Yum Me Play 獨家、沈浸式 XR 延展實景的嶄新系統，進一步鞏固學習成果。小朋友可以試玩8種非主流運動，例如射擊、水球、獨木舟和滑雪等。與此同時，他們亦會接觸與運動相關的科技和職業，透徹了解這個價值數十億美元的行業。另外，還有「創建工坊」鼓勵小朋友了解運動背後的原理和科學，並利用不同工具研發可以提升運動員表現的方法；「創意表達」提供各種有趣的運動主題手作機會，培養小朋友的創意。

+ 5

門票優惠

星期一至五

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$200工作坊(1位小童)：HK$338﹝原價：HK$398﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$280工作坊(1位小童)：HK$406﹝原價：HK$478﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$380工作坊(1位小童)：HK$492﹝原價：HK$578﹞

星期六、日及公眾假期

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$200工作坊(1位小童)：HK$398﹝原價：HK$468﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$280工作坊(1位小童)：HK$465﹝原價：HK$548﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$380工作坊(1位小童)：HK$550﹝原價：HK$648﹞

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15. AME Academy 運動電競館

AME Academy 為全港首個融合「運動」及「電競」的兒童運動電競館。場內有8款不同的運動電競項目，令學員能夠同一時間接觸唔同類型嘅運動，包括滑雪、騎馬、單車等，打破傳統運動模式，達到「寓運動於遊戲」。

+ 6

童盟運動會套票(每項運動電競各玩一次) ｜$280＞＞立即報名<＜

童盟體驗賽套票 (選4項運動電競各玩一次)｜原價$280｜01空間獨家優惠 $180＞＞立即報名<＜