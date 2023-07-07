精選10款iHerb BB健康零食推薦 鍛鍊小手肌必備 最平$19起

很多父母都愛到 iHerb 選購嬰幼兒零食，健康又多選擇，是次會向大家推介10款嬰幼兒健康零食。往後更會介紹其他嬰幼兒產品、嬰幼兒食品、益生菌、保健品等等，給大家參考之用。訓練小肌肉及自主進食練習，是每位小朋友成長的必經階段。小手肌練習需時，不妨透過進食慢慢培養小手肌，並滲透自主進食的樂趣。內文除了介紹訓練小手肌的食物，更會介紹多種天然蔬果成份的小食，當中更有食物包裝不含BPA，對嬰幼兒無害。



Gerber 水果星星餅

HK$29.94

近乎拇指大小的食物，容易拿取，有助培養自主進食及訓練小手肌的嬰兒零食。非油炸，無添加防腐劑、人工調味料及色素，更備有多款口味，包括蘋果肉桂、香蕉、藍莓、桃子、草莓蘋果、香草等等。8 個月以上寶寶適用。

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Plum Organics 有機Teensy 水果

HK$28.92

包裝內設有 5 小包，由真正水果製成兒童零食，味道包括漿果及桃子。產品採用其他天然調味料調味，沒有人工調味料或防腐劑。適合12 個月以上幼兒，成份天然，不會太甜，當作小朋友零食也很適合。

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Brothers-All-Natural 迪士尼兒童水果薯片（多種口味）

HK$139.25

全素凍乾切片水果，為無麩質食品、無花生/木本堅果、無大豆、無乳製品。備有多款口味，包括全素富士蘋果、梨及草莓味道。口感香脆、淡淡果味，是首選的嬰幼兒首選的健康零食。

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Bear 水果卷（蘋果味）

HK$52.32

5包，每包有2條水果卷。全天然水果卷以低溫烘乾，保存水果鮮味，非常開胃；同時無添加糖，更是無麩質認可、全素認可、無堅果。

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Sprout Organics Wafflez

HK$43.70



一盒內有 5塊獨立包裝的鬆餅，質地偏向酥餅，方便幼兒食用。味道包括蘋果胡蘿蔔、藍莓蘋果以及南瓜醬和果凍。鬆餅更採用有機全石磨歐洲小麥、有機全蛋和真正蔬果混合而成，更獲得Quality Assurance International 有機認可，以及USDA 有機認可。成份未添加色素或香料、無人工成分和無人工添加劑。

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Earth's Best 有機晴天零食棒

HK$43.67

有機晴天零食棒備有兩款口味，包括蘋果及草莓口味。零食棒採用天然調味料、有機草莓、小麥、燕麥和玉米面皮製成，獲得USDA 有機認可、國際質量保證 (QAI) 有機認可產品。一盒七包獨立包裝的巧克力棒，方便食用，2歲或以上兒童適用。

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Gerber Smart Flow 有機果泥

HK$19.05

備有多款混合口味，例如蘋果、菠菜、草莓、梨、藍莓和桃子味道等等。每袋食用份量為28 顆藍莓、0.5 湯匙鱷梨、1/4 個梨、1/6 個蘋果。每食用份量為2 份水果（對於嬰兒，一份水果為 3 湯匙），鉀為每日攝入量 20%，同時獲得Non-GMO 專案驗證、USDA 有機認可、Oregon Tilth 有機認可。

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Happy Family Organics 有機磨牙餅乾

HK$46.56

有機磨牙餅乾包裝不含雙酚 A (BPA)，並對牙齦溫和，鼓勵嬰幼兒自主進食。備有三款口味，包括豌豆和菠菜、 藍莓和紫蘿蔔，以及香蕉和紅薯。產品無麩質、無人工香料，更獲得USDA 有機認可、CCOF 有機認可以及Non-GMO。

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Hot Kid Baby Mum-Mum 溫和出牙薄餅

HK$26.82

包裝不含BPA，薄餅優質粳米製成，易於溶解；並無人工成分或防腐劑、無小麥、牛奶、堅果、蛋類。溫和出牙薄餅非常適合出牙和初次食用固體的嬰幼兒食用。

Baby Mum-Mum 無常見的致敏原，包括牛奶、花生、小麥、木本堅果、大豆、甲殼類水生動物、魚類、芝麻、蛋類。

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Happy Family Organics (Happy Baby) 美國禧貝有機酸奶溶豆

HK$39.09

包裝不含BPA，備有兩款口味，包括香蕉芒果，以及混合漿果。有機酸奶溶豆是無麩質的，並含有發酵優酪乳，更獲 USDA 認可有機、Non-GMO、經 CCOF 認可有機。

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